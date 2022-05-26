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Топ-3 апетитних м'ясних страв з соєвим соусом

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соєвий соус, курячі ніжки
Фото: Getty Images | Соєвий соус може замінити сіль і чудово поєднується з м'ясними стравами

Готуємо курячі ніжки, філе курки та свинячу рульку в медово-соєвому маринаді.

Соєвий соус — універсальна приправа, в якій гармонійно поєднуються солодкий, гіркий, солоний, кислий смаки, що робить її чудовим доповненням до багатьох салатів, супів, локшини, а також м'ясних та рибних страв. Крім того, соєвий соус завдяки своїм смаковим якостям замінює в приготуванні сіль, що особливо актуально для українців у період тимчасового дефіциту цього продукту. Тому пропонуємо приготувати кілька смачних варіантів м'ясних страв із додаванням цієї приправи.

Курячі ніжки в медово-соєвому маринаді

Складові:

  • Курячі гомілки — 700 г
  • Соєвий соус — 100 мл
  • Рідкий мед — 3 ст. л
  • Зубчики часнику — 2-3 шт
  • Оливкова олія — 2 ст. л
  • Насіння кунжуту — 1 ст. л
  • мелений імбир або тертий шматочок свіжого кореня імбиру — 0,5 ч. л
  • Дрібка мускатного горіха та меленого каєнського червоного перцю

Покроковий рецепт:

  • Готуємо маринад для курячих ніжок. Для цього в окремій глибокій мисці змішуємо мед і соєвий соус. Якщо мед занадто густий, можна його трохи розтопити в мікрохвильовці протягом декількох секунд, щоб він став рідким.
  • Додаємо в соєво-медову суміш подрібнений часник, одну столову ложку оливкової олії, порізаний імбир, дрібку мускатного горіха та перцю. Все добре перемішуємо та пробуємо на смак. Маринад повинен вийти солодкувато-гострим з легкою кислинкою. За бажанням смак можна регулювати.
  • Після того як ми приготували маринад, заливаємо ним курячі ніжки, їх попередньо помити. Перемішуємо м'ясо з соусом і залишаємо маринуватися протягом щонайменше 30 хвилин.
  • Розігріваємо духовку до 180 градусів. Змащуємо форму для запікання оливковою олією, що залишилася, і викладаємо курячі ніжки. Зверху поливаємо їх залишками медово-соєвого маринаду та запікаємо протягом 50-60 хвилин. Кожні 10-15 хвилин потрібно поливати ніжки соусом.
  • Поки м'ясо готується, ми можемо трохи підрум'янити на сковорідці насіння кунжуту.
  • Готову курку посипаємо кунжутом і подаємо з будь-яким гарніром.
Апетитні курячі ніжки в медово-соєвому маринаді
Апетитні курячі ніжки в медово-соєвому маринаді
Фото: Getty Images

Свиняча рулька у соєвому соусі

Інгредієнти на три порції:

  • Рулька свиняча — 1 шт. (700-900 г)
  • Часник — 2 зубчики
  • Корінь імбиру — 10 г
  • Лавровий лист — 1 шт
  • Перець горошком — 10 шт
  • Кардамон мелений — 0,5 ч. л
  • Цибуля ріпчаста — 0,5 шт

Для соусу:

  • Гірчиця зерниста — 30 г
  • Мед — 30 г
  • Сухий часник — 1 ч. л
  • Соєвий соус — 1 ст. л
  • Олія — 1 ст. л

Покроковий рецепт:

  • Беремо рульку, робимо надрізи з боку широкого зрізу і кладемо в них зубчики часнику та імбиру, попередньо вмочивши кожен із них у солі, щоб м'ясо просочилося зсередини.
  • Паралельно розігріваємо на плиті сковорідку і злегка обвуглюємо на ній цибулину — вона надасть м'ясу аромату димку.
  • Ставимо на плиту каструлю з водою, додаємо лавровий лист, перець горошком, кардамон та печену цибулину. Варимо рульку півтори години. Після цього не виливаємо весь бульйон, а залишаємо близько 100 мл, щоб у процесі запікання поливати їм м'ясо.
  • Перекладаємо рульку у форму для запікання.
  • Готуємо соус. Для цього змішуємо мед, соєвий соус, гірчицю, масло та часникову приправу і змащуємо 1/2 частиною соусу рульку.
  • Запікаємо м'ясо в духовці приблизно 30 хвилин за температури 180 градусів. У процесі поливаємо рульку бульйоном, в якому вона варилася, і гірчичним соусом, що залишився.
  • Готове м'ясо подаємо з тушкованою кислою капустою та відвареною картоплею.
Соковита свиняча рулька з приправами
Соковита свиняча рулька з приправами
Фото: Getty Images

Куряче філе в кисло-солодкому соусі

  • Філе куряче — 300 г
  • Перець болгарський (свіжий або консервований) — 0,5 шт
  • Соєвий соус — 2 ст. л
  • Кетчуп — 1 ст. л
  • Приправи для курки — 1 ст. л
  • Цукор — 1 ст. л
  • Олія соняшникова — 2 ст. л

Покроковий рецепт:

  • Філе ріжемо кубиками, кладемо в окрему глибоку миску і заливаємо соєвим соусом.
  • Додаємо до м'яса ложку цукру, щоб посилити смак і перемішуємо.
  • Потім додаємо приправу для курки, ложку томатної пасти або кетчупу, перець і перемішуємо.
  • Розжарюємо сковорідку з двома ложками соняшникової олії. Викладаємо куряче філе з болгарським перцем, приправами та спеціями. Закриваємо кришкою і тушкуємо на невеликому вогні близько пів години.
  • Подаємо з будь-яким гарніром.

Смачного!

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