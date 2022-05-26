Топ-3 апетитних м'ясних страв з соєвим соусом
Готуємо курячі ніжки, філе курки та свинячу рульку в медово-соєвому маринаді.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Соєвий соус — універсальна приправа, в якій гармонійно поєднуються солодкий, гіркий, солоний, кислий смаки, що робить її чудовим доповненням до багатьох салатів, супів, локшини, а також м'ясних та рибних страв. Крім того, соєвий соус завдяки своїм смаковим якостям замінює в приготуванні сіль, що особливо актуально для українців у період тимчасового дефіциту цього продукту. Тому пропонуємо приготувати кілька смачних варіантів м'ясних страв із додаванням цієї приправи.
Курячі ніжки в медово-соєвому маринаді
Складові:
- Курячі гомілки — 700 г
- Соєвий соус — 100 мл
- Рідкий мед — 3 ст. л
- Зубчики часнику — 2-3 шт
- Оливкова олія — 2 ст. л
- Насіння кунжуту — 1 ст. л
- мелений імбир або тертий шматочок свіжого кореня імбиру — 0,5 ч. л
- Дрібка мускатного горіха та меленого каєнського червоного перцю
Покроковий рецепт:
- Готуємо маринад для курячих ніжок. Для цього в окремій глибокій мисці змішуємо мед і соєвий соус. Якщо мед занадто густий, можна його трохи розтопити в мікрохвильовці протягом декількох секунд, щоб він став рідким.
- Додаємо в соєво-медову суміш подрібнений часник, одну столову ложку оливкової олії, порізаний імбир, дрібку мускатного горіха та перцю. Все добре перемішуємо та пробуємо на смак. Маринад повинен вийти солодкувато-гострим з легкою кислинкою. За бажанням смак можна регулювати.
- Після того як ми приготували маринад, заливаємо ним курячі ніжки, їх попередньо помити. Перемішуємо м'ясо з соусом і залишаємо маринуватися протягом щонайменше 30 хвилин.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів. Змащуємо форму для запікання оливковою олією, що залишилася, і викладаємо курячі ніжки. Зверху поливаємо їх залишками медово-соєвого маринаду та запікаємо протягом 50-60 хвилин. Кожні 10-15 хвилин потрібно поливати ніжки соусом.
- Поки м'ясо готується, ми можемо трохи підрум'янити на сковорідці насіння кунжуту.
- Готову курку посипаємо кунжутом і подаємо з будь-яким гарніром.
Свиняча рулька у соєвому соусі
Інгредієнти на три порції:
- Рулька свиняча — 1 шт. (700-900 г)
- Часник — 2 зубчики
- Корінь імбиру — 10 г
- Лавровий лист — 1 шт
- Перець горошком — 10 шт
- Кардамон мелений — 0,5 ч. л
- Цибуля ріпчаста — 0,5 шт
Для соусу:
- Гірчиця зерниста — 30 г
- Мед — 30 г
- Сухий часник — 1 ч. л
- Соєвий соус — 1 ст. л
- Олія — 1 ст. л
Покроковий рецепт:
- Беремо рульку, робимо надрізи з боку широкого зрізу і кладемо в них зубчики часнику та імбиру, попередньо вмочивши кожен із них у солі, щоб м'ясо просочилося зсередини.
- Паралельно розігріваємо на плиті сковорідку і злегка обвуглюємо на ній цибулину — вона надасть м'ясу аромату димку.
- Ставимо на плиту каструлю з водою, додаємо лавровий лист, перець горошком, кардамон та печену цибулину. Варимо рульку півтори години. Після цього не виливаємо весь бульйон, а залишаємо близько 100 мл, щоб у процесі запікання поливати їм м'ясо.
- Перекладаємо рульку у форму для запікання.
- Готуємо соус. Для цього змішуємо мед, соєвий соус, гірчицю, масло та часникову приправу і змащуємо 1/2 частиною соусу рульку.
- Запікаємо м'ясо в духовці приблизно 30 хвилин за температури 180 градусів. У процесі поливаємо рульку бульйоном, в якому вона варилася, і гірчичним соусом, що залишився.
- Готове м'ясо подаємо з тушкованою кислою капустою та відвареною картоплею.
Куряче філе в кисло-солодкому соусі
- Філе куряче — 300 г
- Перець болгарський (свіжий або консервований) — 0,5 шт
- Соєвий соус — 2 ст. л
- Кетчуп — 1 ст. л
- Приправи для курки — 1 ст. л
- Цукор — 1 ст. л
- Олія соняшникова — 2 ст. л
Покроковий рецепт:
- Філе ріжемо кубиками, кладемо в окрему глибоку миску і заливаємо соєвим соусом.
- Додаємо до м'яса ложку цукру, щоб посилити смак і перемішуємо.
- Потім додаємо приправу для курки, ложку томатної пасти або кетчупу, перець і перемішуємо.
- Розжарюємо сковорідку з двома ложками соняшникової олії. Викладаємо куряче філе з болгарським перцем, приправами та спеціями. Закриваємо кришкою і тушкуємо на невеликому вогні близько пів години.
- Подаємо з будь-яким гарніром.
Смачного!
Фокус раніше розповідав як приготувати ідеальний гамбургер. Для цього потрібний один секретний інгредієнт.