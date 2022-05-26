Топ-3 апетитних м'ясних страв з соєвим соусом

Готуємо курячі ніжки, філе курки та свинячу рульку в медово-соєвому маринаді.

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Соєвий соус — універсальна приправа, в якій гармонійно поєднуються солодкий, гіркий, солоний, кислий смаки, що робить її чудовим доповненням до багатьох салатів, супів, локшини, а також м'ясних та рибних страв. Крім того, соєвий соус завдяки своїм смаковим якостям замінює в приготуванні сіль, що особливо актуально для українців у період тимчасового дефіциту цього продукту. Тому пропонуємо приготувати кілька смачних варіантів м'ясних страв із додаванням цієї приправи.

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Курячі ніжки в медово-соєвому маринаді

Складові:

Курячі гомілки — 700 г

Соєвий соус — 100 мл

Рідкий мед — 3 ст. л

Зубчики часнику — 2-3 шт

Оливкова олія — 2 ст. л

Насіння кунжуту — 1 ст. л

мелений імбир або тертий шматочок свіжого кореня імбиру — 0,5 ч. л

Дрібка мускатного горіха та меленого каєнського червоного перцю

Покроковий рецепт:

Готуємо маринад для курячих ніжок. Для цього в окремій глибокій мисці змішуємо мед і соєвий соус. Якщо мед занадто густий, можна його трохи розтопити в мікрохвильовці протягом декількох секунд, щоб він став рідким.

Додаємо в соєво-медову суміш подрібнений часник, одну столову ложку оливкової олії, порізаний імбир, дрібку мускатного горіха та перцю. Все добре перемішуємо та пробуємо на смак. Маринад повинен вийти солодкувато-гострим з легкою кислинкою. За бажанням смак можна регулювати.

Після того як ми приготували маринад, заливаємо ним курячі ніжки, їх попередньо помити. Перемішуємо м'ясо з соусом і залишаємо маринуватися протягом щонайменше 30 хвилин.

Розігріваємо духовку до 180 градусів. Змащуємо форму для запікання оливковою олією, що залишилася, і викладаємо курячі ніжки. Зверху поливаємо їх залишками медово-соєвого маринаду та запікаємо протягом 50-60 хвилин. Кожні 10-15 хвилин потрібно поливати ніжки соусом.

Поки м'ясо готується, ми можемо трохи підрум'янити на сковорідці насіння кунжуту.

Готову курку посипаємо кунжутом і подаємо з будь-яким гарніром.

[ + – ] Апетитні курячі ніжки в медово-соєвому маринаді Фото: Getty Images

Свиняча рулька у соєвому соусі

Інгредієнти на три порції:

Рулька свиняча — 1 шт. (700-900 г)

Часник — 2 зубчики

Корінь імбиру — 10 г

Лавровий лист — 1 шт

Перець горошком — 10 шт

Кардамон мелений — 0,5 ч. л

Цибуля ріпчаста — 0,5 шт

Для соусу:

Гірчиця зерниста — 30 г

Мед — 30 г

Сухий часник — 1 ч. л

Соєвий соус — 1 ст. л

Олія — 1 ст. л

Покроковий рецепт:

Беремо рульку, робимо надрізи з боку широкого зрізу і кладемо в них зубчики часнику та імбиру, попередньо вмочивши кожен із них у солі, щоб м'ясо просочилося зсередини.

Паралельно розігріваємо на плиті сковорідку і злегка обвуглюємо на ній цибулину — вона надасть м'ясу аромату димку.

Ставимо на плиту каструлю з водою, додаємо лавровий лист, перець горошком, кардамон та печену цибулину. Варимо рульку півтори години. Після цього не виливаємо весь бульйон, а залишаємо близько 100 мл, щоб у процесі запікання поливати їм м'ясо.

Перекладаємо рульку у форму для запікання.

Готуємо соус. Для цього змішуємо мед, соєвий соус, гірчицю, масло та часникову приправу і змащуємо 1/2 частиною соусу рульку.

Запікаємо м'ясо в духовці приблизно 30 хвилин за температури 180 градусів. У процесі поливаємо рульку бульйоном, в якому вона варилася, і гірчичним соусом, що залишився.

Готове м'ясо подаємо з тушкованою кислою капустою та відвареною картоплею.

[ + – ] Соковита свиняча рулька з приправами Фото: Getty Images

Куряче філе в кисло-солодкому соусі

Філе куряче — 300 г

Перець болгарський (свіжий або консервований) — 0,5 шт

Соєвий соус — 2 ст. л

Кетчуп — 1 ст. л

Приправи для курки — 1 ст. л

Цукор — 1 ст. л

Олія соняшникова — 2 ст. л

Покроковий рецепт:

Філе ріжемо кубиками, кладемо в окрему глибоку миску і заливаємо соєвим соусом.

Додаємо до м'яса ложку цукру, щоб посилити смак і перемішуємо.

Потім додаємо приправу для курки, ложку томатної пасти або кетчупу, перець і перемішуємо.

Розжарюємо сковорідку з двома ложками соняшникової олії. Викладаємо куряче філе з болгарським перцем, приправами та спеціями. Закриваємо кришкою і тушкуємо на невеликому вогні близько пів години.

Подаємо з будь-яким гарніром.

Смачного!

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