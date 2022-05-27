Меган Маркл в Техасе почтила память погибших во время стрельбы детей

Визит герцогини Сассекской не был запланированным.

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Супруга принца Гарри Меган Маркл почтила память детей и учителей, погибших 24 мая во время стрельбы в начальной школе города Ювалд в Техасе. На днях герцогиня Сассекская посетила импровизированный мемориал возле здания суда рядом с местом трагедии и возложила букет белых роз "мира". Об этом сообщает издание Daily mail.

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По информации журналистов, частный визит Меган Маркл в небольшой городок примерно в 80 милях к западу от Сан-Антонио не был запланированным, потому стал неожиданностью для местных жителей, которые все еще пребывают в шоке от трагических событий.

Герцогиня Сассекская также посетила общественный центр для сдачи донорской крови, куда пожертвовала две большие сумки с едой, напитками и десертами.

"Она не хотела, чтобы кто-нибудь знал, кто она такая", — сказал журналистам один из волонтеров. Герцогиня провела в Техасе несколько часов, после чего улетела на частном самолете.

Известно, что Меган Маркл не информировала прессу о своем визите. В Daily mail сообщают, что пока не получили комментарий от представителей Netflix, сопровождала ли съемочная группа герцогиню Сассекскую во время ее поездки в Техас.

[ + – ] Меган Маркл прилетела в Техас, чтобы почтить память погибших во время стрельбы школьников и учителей Фото: Getty Images

Напомним, во вторник, 24 мая, 18-летний Сальвадор Роландо Рамос устроил стрельбу в начальной школе "Робб" в Техасе, убив 19 маленьких детей и двух учителей. Преступника застрелила полиция. Стрельба в школе Техаса стала самой массовой трагедией по числу жертв за последние десять лет — с 14 декабря 2012 года, когда в школе штата Коннектикут 20-летний Адам Лэнза расстрелял двадцать детей и шесть взрослых.

46-летняя учительница Ирма Гарсия и ее коллега, 44-летняя Эва Моралес, погибли, защищая своими телами учеников. Племянник Гарсии Джон Мартинес написал у себя в Twitter, что его тетя скончалась с детьми на руках. "Это были не только ее ученики, но и ее дети", — добавил Мартинес.

В школе, где произошла трагедия, обучаются около 500 учеников в возрасте от семи до десяти лет. 90% из них — испаноязычные. Всего в Ювалде проживают около 16 тысяч человек, 80% из которых латиноамериканцы. Стрельба произошла за два дня до начала летних каникул.

Ранее Фокус сообщал, что отца Меган Маркл, 77-летнего Томаса Маркла, экстренно госпитализировали с подозрением на серьезный инсульт. Сообщалось, что он находится в клинике в Чула-Виста, штат Калифорния, в нескольких часах езды от дома Меган и Гарри в Монтесито.