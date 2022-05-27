Меган Маркл у Техасі вшанувала пам'ять загиблих під час стрілянини дітей

Візит герцогині Сассекської запланований.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Дружина принца Гаррі Меган Маркл вшанувала пам'ять дітей та вчителів, які загинули 24 травня під час стрілянини в початковій школі міста Ювалд у Техасі. Днями герцогиня Сассекська відвідала імпровізований меморіал біля будівлі суду поряд із місцем трагедії та поклала букет білих троянд "миру". Про це повідомляє видання Daily mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

За інформацією журналістів, приватний візит Меган Маркл у невелике містечко приблизно за 80 миль на захід від Сан-Антоніо не запланований, тому став несподіванкою для місцевих жителів, які ще шоковані трагічними подіями.

Герцогиня Сассекська також відвідала громадський центр для здачі донорської крові, куди пожертвувала дві великі сумки з їжею, напоями та десертами.

"Вона не хотіла, щоб хтось знав, хто вона така", — сказав журналістам один із волонтерів. Герцогиня провела в Техасі кілька годин, після чого відлетіла приватним літаком.

Відомо, що Меган Маркл не поінформувала пресу про свій візит. У Daily mail повідомляють, що поки не отримали коментар від представників Netflix, чи супроводжувала знімальна група герцогиню Сассекську під час її поїздки до Техасу.

[ + – ] Меган Маркл прилетіла до Техасу, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час стрілянини школярів та вчителів Фото: Getty Images

Нагадаємо, у вівторок, 24 травня, 18-річний Сальвадор Роландо Рамос вчинив стрілянину в початковій школі "Робб" у Техасі, вбивши 19 маленьких дітей та двох учителів. Злочинця застрелила поліція. Стрілянина в школі Техасу стала наймасовішою трагедією за жертвами за останні десять років — з 14 грудня 2012 року, коли в школі штату Коннектикут 20-річний Адам Ленза розстріляв двадцять дітей і шість дорослих.

46-річна вчителька Ірма Гарсія та її колега, 44-річна Ева Моралес, загинули, захищаючи своїми тілами учнів. Племінник Гарсії Джон Мартінес написав у себе на Twitter, що його тітка померла з дітьми на руках. "Це були не лише її учні, а і її діти", — додав Мартінес.

У школі, де сталася трагедія, навчаються близько 500 учнів віком від семи до десяти років. 90% із них — іспаномовні. Загалом у Ювалді проживає близько 16 тисяч людей, 80% з яких латиноамериканці. Стрілянина відбулася за два дні до початку літніх канікул.

Раніше Фокус повідомляв, що батька Меган Маркл, 77-річного Томаса Маркла, екстрено госпіталізували з підозрою на серйозний інсульт. Повідомляли, що він знаходиться в клініці в Чула-Віста, штат Каліфорнія, за кілька годин їзди від будинку Меган і Гаррі в Монтесіто.