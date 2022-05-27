Гангстер навсегда. Топ-5 лучших фильмов Рэя Лиотты

Лиотта скончался во время съемок новой картины в Доминиканской республике

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Актер Рэй Лиотта скончался во сне в возрасте 67 лет во время съемок фильма "Опасные воды". Местные СМИ сообщили, что его невеста Джесси Ниттоло вызвала скорую, актера доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. Причины смерти не называются, но друзья Рэя отмечают, что он в последнее время неважно себя чувствовал.

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За свою жизнь Рэй Лиотта исполнил немало ярких ролей, начав свою карьеру в 1978 году. Но его собственная жизнь также могла бы стать сценарием фильма.

Его собственная мать бросила его. И мальчика усыновила семья Лиотта, когда ему было полгода. Годы спустя актер нашел свою биологическую мать (а заодно и семеро братьев и сестер), но счастливого воссоединения не произошло.

Актер называл эту встречу разочаровывающей. "Слава богу, меня усыновили", — резюмировал он, отметив, что его мать так и не сказала, кто был его отцом.

Рэй не собирался становиться актером. Он с детства занимался спортом и увлекался военным делом. Но однажды он встретил "действительно классную девушку" и решил, что, если станет актером, то это повысит его шансы на успех. Он поступил в Университет Майами. И, закончив его в 1978 году, сразу получил роль в сериале "Другой мир".

Однако его первым серьезным успехом стал фильм Мартина Скорсезе "Славные парни". Впрочем, в какой-то мере Рэй стал заложником образа гангстера и плохого парня, хотя сам он был совсем не таким, а напротив, добрым и мягким человеком.

"Когда вы играете отрицательного персонажа – вы остаетесь в этом образе и это на тебя сильно влияет. Я не жестокий человек и мне тяжело играть гангстеров. К концу съемок я был совершенно вымотан", — признавался Рэй. Но он шутил, что быть актером – это отличный способ зарабатывать деньги. Хоть и сожалел, что в свое время так и не сыграл в "Бэтмене" Тима Бертона.

"Когда я снимался в своем первом фильме, Тим Бертон готовился снимать "Бэтмена" и он мной заинтересовался. Я подумал — "Бэтмен"? Что за дурацкая идея!" Хотя он как раз снял "Битлджюс" — один из моих любимейших фильмов. Так что теперь я действительно жалею, что решил не идти на пробы", — говорил Лиотта.

Впрочем, стараясь избавиться от имиджа гангстера, он отказался от роли в сериале "Клан Сопрано", но все же согласился озвучить Томми Версетти в культовой игре Grand Theft Auto: Vice City.

Фокус выбрал топ-5 лучших фильмов Рэя Лиотты.

Дикая штучка (1989)

[ + – ] Трейлер фильма "Дикая штучка"

В этом фильме Рэю Лиотте досталась роль очень плохого парня, который после отсидки пытается вернуть свою девушку (ее роль исполнила Мелани Гриффит). За эту роль Рэй получил номинацию на "Золотой глобус", обрел статус секс-символа и, как стало ясно позже, был замечен Робертом Де Ниро, что стало судьбоносной "встречей".

Славные парни (1990)

[ + – ] Трейлер фильма "Славные парни"

Рэя Лиотту на роль Генри Хилла предложил Роберт Де Ниро. Он был впечатлен игрой Рэя в фильме "Дикая штучка" и убедил Скорсезе, что молодой актер отлично подойдет. Так и случилось. "Славные парни" были номинирована на шесть "Оскаров", но статуэтку получил Джо Пеши за роль второго плана. История молодого Генри, который мечтает стать гангстером, но в итоге разочаровывается в своем выборе, стала культовой, а фильм вошел в "золотой стандарт" гангстерского кино — наряду с "Крестным отцом" и "Однажды в Америке".

Незаконное проникновение (1992)

[ + – ] Трейлер фильма "Незаконное проникновение"

Фильм, за который Рэй получил номинацию MTV Movie Awards "Лучший кинозлодей". История о мрачном "грязном" копе, который уничтожает жизнь семьи – стала культовой, а Лиотта, не смотря на свои попытки уйти от имиджа плохого парня, в который раз подтвердил, что он отлично играет злодеев.

Сердцеедки (2001)

[ + – ] Трейлер фильма "Сердцеедки"

Романтичная и забавная история с блестящим актерским составом. Героиня Сигурни Уивер с дочерью (Дженнифер Лав Хьюитт) промышляет тем, что обирает богачей, который влюбляет в себя. Но все идет не по плану и все, в итоге, обретают любовь. Лиотта здесь исполнил роль мужа главной героини.

Множественные святые Ньюарка (2021)

[ + – ] Трейлер фильма "Множественные святые Ньюарка"

Рэй Лиотта в свое время отказался от роли в культовом сериале "Клан Сопрано", но все же принял предложение сняться в приквеле. Фильм рассказывает о молодых годах Тони Сопрано, а Лиотте досталась роль близнецов-гангстеров "Голливуда Дика" и "Салли".