Гангстер назавжди. Топ-5 найкращих фільмів Рея Ліотти

Ліотта помер під час зйомок нової картини в Домініканській республіці.

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Актор Рей Ліотта помер уві сні у віці 67 років під час зйомок фільму "Небезпечні води". Місцеві ЗМІ повідомили, що його наречена Джессі Ніттоло викликала швидку, актора доставили до лікарні, але лікарі виявилися безсилими. Причини смерті не називаються, але друзі Рея відзначають, що він останнім часом погано почувався.

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За своє життя Рей Ліотта виконав чимало яскравих ролей, розпочавши кар'єру в 1978 році. Але його власне життя також могло стати сценарієм фільму.

Його власна мати покинула його. І хлопчика всиновила сім'я Ліотта, коли йому було пів року. Через роки актор знайшов свою біологічну матір (а заодно й семеро братів і сестер), але щасливого возз'єднання не сталося.

Актор називав цю зустріч такою, що розчаровує. "Слава богу, мене усиновили", — резюмував він, наголосивши, що його мати так і не сказала, хто був його батьком.

Рей не збирався ставати актором. Він зі дитинства займався спортом і захоплювався військовою справою. Але одного разу він зустрів "справді класну дівчину" та вирішив, що якщо стане актором, то це підвищить його шанси на успіх. Він вступив до Університету Маямі. І, закінчивши його в 1978 році, одразу отримав роль у серіалі "Інший світ".

Проте його першим серйозним успіхом став фільм Мартіна Скорсезе "Славні хлопці". Втім, певною мірою Рей став заручником образу гангстера та поганого хлопця, хоча сам він був зовсім не таким, а навпаки, доброю та м'якою людиною.

"Коли ви граєте негативного персонажа, ви залишаєтеся в цьому образі, і це на тебе сильно впливає. Я не жорстока людина, і мені важко грати гангстерів. До кінця зйомок я був зовсім вимотаний", — зізнавався Рей. Але він жартував, що бути актором — це чудовий спосіб заробляти гроші. Хоч і жалкував, що свого часу так і не зіграв у "Бетмені" Тіма Бертона.

"Коли я знімався у своєму першому фільмі, Тім Бертон готувався знімати "Бетмена", і він мною зацікавився. Я подумав — "Бетмен"? Що за безглузда ідея!" Хоча він якраз зняв "Бітлджюс" — один із моїх улюблених фільмів. Тож тепер я справді жалкую, що вирішив не йти на проби", — казав Ліотта.

"тім, намагаючись позбавитися іміджу гангстера, він відмовився від ролі в серіалі "Клан Сопрано", але все ж таки погодився озвучити Томмі Версетті в культовій грі Grand Theft Auto: Vice City.

Фокус вибрав топ-5 найкращих фільмів Рея Ліотти.

Дика штучка (1989)

[ + – ] Трейлер фільму "Дика штучка"

У цьому фільмі Рею Ліотті дісталася роль дуже поганого хлопця, який після відсидки намагається повернути свою дівчину (її роль виконала Мелані Гріффіт). За цю роль Рей отримав номінацію на "Золотий глобус", набув статусу секс-символу і, як стало ясно пізніше, був помічений Робертом Де Ніро, що стало доленосною "зустріччю".

Славні хлопці (1990)

[ + – ] Трейлер фільму "Славні хлопці"

Рея Ліотту на роль Генрі Гілла запропонував Роберт Де Ніро. Він був вражений грою Рея у фільмі "Дика штучка" та переконав Скорсезе, що молодий актор чудово підійде. Так і сталося. "Славні хлопці" були номіновані на шість "Оскарів", але статуетку отримав Джо Пеші за роль другого плану. Історія молодого Генрі, який мріє стати гангстером, але зрештою розчаровується у своєму виборі, стала культовою, а фільм увійшов до "золотого стандарту" гангстерського кіно — поряд із "Хрещеним батьком" і "Одного разу в Америці".

Незаконне проникнення (1992)

[ + – ] Трейлер фільму "Незаконне проникнення"

Фільм, за який Рей отримав номінацію MTV Movie Awards "Найкращий кінозлодій". Історія про похмурого "брудного" копа, який знищує життя сім'ї, стала культовою, а Ліотта, не дивлячись на свої спроби уникнути іміджу поганого хлопця, вкотре підтвердив, що він відмінно грає лиходіїв.

Серцеїдки (2001)

[ + – ] Трейлер фільму "Серцеїдки"

Романтична та кумедна історія з блискучим акторським складом. Героїня Сігурні Вівер із дочкою (Дженніфер Лав Г'юїтт) займається тим, що вибирає багатіїв, яких закохує в себе. Але все йде не за планом, і всі, зрештою, знаходять кохання. Ліотта виконав роль чоловіка головної героїні.

Усі святі Ньюарка (2021)

[ + – ] Трейлер фільму "Усі святі Ньюарка"

Рей Ліотта свого часу відмовився від ролі в культовому серіалі "Клан Сопрано", але все ж таки прийняв пропозицію знятися в приквелі. Фільм розповідає про молоді роки Тоні Сопрано, а Ліотті дісталася роль близнюків-гангстерів "Голлівуда Діка" та "Саллі".