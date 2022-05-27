Netflix устроил грандиозное световое шоу с монстрами, вырывающимися из зданий

Масштабное шоу ознаменовало старт четвертого сезона сериала "Очень странные дела".

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Стриминговый сервис Netflix устроил зловеще-грандиозное световое шоу в честь премьеры четвертого сезона популярного научно-фантастического сериала "Очень странные дела". Существа из другого измерения буквально прорывались в нашу реальность. Выглядело действительно впечатляюще. Об этом Netflix рассказал своим телезрителям.

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Световое шоу провели в четырнадцати странах. Компьютерные монстры появлялись из трещин, неожиданно возникающих на самых известных достопримечательностях по всему миру, среди которых Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке (США), "Ворота Индии" в Мумбаи (Индия), телебашня "Менара Куала-Лумпур" в Малайзии, Музей Гуггенхайма в Бильбао (Испания), площадь Дуомо в Милане, Национальный памятник Аль-Ула в Саудовской Аравии, Медиапарк в Кельне (Германия), Вавельский замок в Кракове (Польша), а также на площади Медборгарплатсен в Стокгольме, здании Telefónica на Гран-Виа 28 и площади Пласа-дель-Кальяо в Мадриде (Испания).

[ + – ] Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке Фото: Netflix

"В 1983 году, когда подопытная лаборатории Хокинса, штат Индиана, по имени Одиннадцать открыла портал между Хокинсом и ужасающим альтернативным измерением под поверхностью этого маленького городка, трещины появлялись в самых неожиданных местах. Теперь они в вашем городе. От Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке и пляжа Бонди в Австралии до Xbox Plaza в Лос-Анджелесе и Ворот Индии в Мумбаи — нигде не безопасно", — объяснили задумку светового шоу в Netflix.

[ + – ] Национальный памятник Аль-Ула в Саудовской Аравии Фото: Netflix

[ + – ] Кельнский Медиапарк в Германии Фото: Netflix

[ + – ] Барранкилья, Колумбия Фото: Netflix

[ + – ] "Ворота Индии" в Мумбаи Фото: Netflix

[ + – ] Музей Гуггенхайма в Бильбао, Испания Фото: Netflix

[ + – ] телебашня "Менара Куала-Лумпур" в Малайзии Фото: Netflix

[ + – ] Площадь Дуомо в Милане, Италия Фото: Netflix

[ + – ] Площадь Медборгарплатсен в Стокгольме Фото: Netflix

[ + – ] Замок Вавель в Кракове, Польша Фото: Netflix

Напомним, события сериала "Очень странные дела" разворачиваются в вымышленном городке Хоукинс в штате Индиана в начале 1980-х. В ходе научных экспериментов по изучению паранормальных явлений, которые ученые проводили в местной лаборатории, открылся портал в другое измерение, где живут зловещие монстры. В центре сюжета компания школьников и девочка по имени Одиннадцать, которая была частью экспериментов. Вместе они пытаются остановить монстров и закрыть портал.

Фокус ранее писал о том, какие новые фильмы и сериалы в выходные можно посмотреть на стриминговом сервисе Netflix.