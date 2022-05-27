Netflix влаштував грандіозне світлове шоу з монстрами, що вириваються із будівель

Масштабне шоу ознаменувало старт четвертого сезону серіалу "Дивні дива".

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Стрімінговий сервіс Netflix влаштував зловісно-грандіозне світлове шоу на честь прем'єри четвертого сезону найпопулярнішого науково-фантастичного серіалу "Дивні дива". Істоти з іншого виміру буквально проривалися у нашу реальність. Виглядало справді вражаюче. Про це Netflix розповів своїм телеглядачам.

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Світлове шоу провели у чотирнадцяти країнах. Комп'ютерні монстри з'являлися з тріщин, що несподівано виникають на найвідоміших пам'ятках по всьому світу, серед яких Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку (США), "Ворота Індії" в Мумбаї (Індія), телевежа "Менара Куала-Лумпур", Музей Гуггенхайма в Більбао (Іспанія), площа Дуомо в Мілані, Національний пам'ятник Аль-Ула в Саудівській Аравії, Медіапарк у Кельні (Німеччина), Вавельський замок у Кракові (Польща), а також на площі Медборгарплатсен у Стокгольмі, будівлі Telefónica на Гран-Віа 28 та площі Пласа-дель-Кальяо у Мадриді (Іспанія).

[ + – ] Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку Фото: Netflix

"У 1983 році, коли піддослідна лабораторії Хоукінса, штат Індіана, на ім'я Одинадцять відкрила портал між Хоукінсом і жахливим альтернативним виміром під поверхнею цього маленького містечка, тріщини з'являлися в найнесподіваніших місцях. Тепер вони у вашому місті. Від Емпайр Стейт Білдінг до Нью- Йорку та пляжу Бонді в Австралії до Xbox Plaza в Лос-Анджелесі та Воріт Індії в Мумбаї — ніде не безпечно", — пояснили задум світлового шоу в Netflix.

[ + – ] Національний пам'ятник Аль-Улу в Саудівській Аравії Фото: Netflix

[ + – ] Кельнський Медіапарк у Німеччині Фото: Netflix

[ + – ] Барранкілья, Колумбія Фото: Netflix

[ + – ] "Ворота Індії" в Мумбаї Фото: Netflix

[ + – ] Музей Гуггенхайма в Більбао, Іспанія Фото: Netflix

[ + – ] телевежа "Менара Куала-Лумпур" у Малайзії Фото: Netflix

[ + – ] Площа Дуомо в Мілані, Італія Фото: Netflix

[ + – ] Площа Медборгарплатсен у Стокгольмі. Фото: Netflix

[ + – ] Замок Вавель у Кракові, Польща Фото: Netflix

Нагадаємо, події серіалу "Дивні ди" розгортаються у вигаданому містечку Хоукінс у штаті Індіана на початку 1980-х. Під час наукових експериментів з вивчення паранормальних явищ, які вчені проводили у місцевій лабораторії, відкрився портал в інший вимір, де мешкають зловісні монстри. У центрі сюжету компанія школярів та дівчинка на ім'я Одинадцять, яка була частиною експериментів. Разом вони намагаються зупинити монстрів та закрити портал.

Фокус раніше писав про те, які нові фільми та серіали у вихідні можна подивитися на стрімінговому сервісі Netflix.