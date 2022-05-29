Золотая ветвь для Эстлунда. Объявили победителей 75-го Каннского кинофестиваля

Режиссер Рубен Эстлунд получил "Золотую пальмовую ветвь" во второй раз за свою карьеру.

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В субботу вечером объявили лауреатов 75-го Каннского кинофестиваля. В этом году "Золотую пальмовую ветвь" получил фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали". Известно, что для него это вторая подобная награда. В 2017 году Эстлунд получил главный приз в Каннах за кинокартину "Квадрат".

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Жюри Каннского фестиваля в этом году возглавил французский актер Венсан Линдон. Вместе с ним победителей определяли актриса и сценарист Ребекка Холл, актриса Дипика Падуконе, актриса Нуми Рамас, актриса Жамин Тринка, иранский режиссер Асгар Фархади, режиссер Ладж Ли, режиссер Джефф Николс и сценарист и режиссер Йоаким Триер.

Ведущей торжественной церемонии закрытия, которая состоялась в Фестивальном дворце в субботу 28 мая, была актриса Виржини Эфира.

[ + – ] Рубен Эстлунд во второй раз за свою режиссерскую карьеру получил главный приз в Каннах Фото: Instagram

[ + – ] 75-й Каннский кинофестиваль проходил с 17 мая и завершился сегодня, 28 мая Фото: Instagram

Список лауреатов 75-го Каннского кинофестиваля:

Золотая пальмовая ветвь Palme d`Or

Треугольник печали (Triangle Of Sadness) Рубена Эстлунда

Гран-при

Близко (Close) режиссера Лукаса Донта

Звезды в полдень (Stars At Noon) Клер Дени

Лучшая мужская роль

Пак Чхан Ук за фильм Брокер (Broker).

Лучший сценарий

Тарик Салех за фильм Парень из рая (Boy from Heaven)

Лучшая женская роль

Зар Амир-Эбрахими за фильм Священный паук (Holy Spider)

Лучший режиссер

Пак Чхан Ук за фильм Решение уйти (Decision To Leave)

Приз жюри

Иа (EO) Ежи Сколимовского

Восемь гор (Le Otto Montagne) Шарлотты Вандермерс и Феликса Ван Грунингена

Специальный приз в честь 75-летия Каннского фестиваля

Тори и Локита (Tori Et Lokita) Жан-Пьера и Люка Дарденна

Золотая камера (Награда за режиссерский дебют)

Боевой пони (War Pony) Райли Кио и Джина Гаммель

Специальное упоминание

План 75 (PLAN 75) Хаякава Тиэ

Напомним, на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства провел параллели между тем как войну и диктатуру показывают на экране и тем, с чем пришлось столкнуться Украине в реальности.

Стоит отметить, что Каннский фестиваль публично осудил полномасштабную войну в Украине, которую развязала Россия, а официальной российской делегации запретили приехать на мероприятие.

Что известно о фильме-победителе

Фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали" — острая сатира на современное общество. По сюжету представители высшего сословия, среди которых русский олигарх, шведский IT-магнат, американский марксист и британские торговцы оружием, после кораблекрушения оказываются на необитаемом острове. Из всех выживших пассажиров затонувшей роскошной яхты только уборщица знает, что дальше делать, потому что умеет ловить рыбу и разводить костер. С этого момента она становится главной, а самых богатым людям придется многим пожертвовать, чтобы приспособиться к жизни на острове.

Главные роли в фильме сыграли английский актер Харрис Дикинсон, южноафриканская модель и актриса Чарлби Дин, а также американский актер Вуди Харрельсон.

Рубен Эстлунд дважды из-за пандемии коронавируса переносил производство картины. Он назвал кинофильм своим самым амбициозным проектом на сегодняшний день. Съемки проходили 72 дня на пустынном острове в Греции и на борту "Кристины О" — престижной яхты, пассажирами которой были такие известные личности как Уинстон Черчилль, Фрэнк Синатра и Мэрилин Монро.