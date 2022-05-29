Золота гілка для Естлунда. Оголосили переможців 75-го кінофестивалю Канн

Режисер Рубен Естлунд отримав "Золоту пальмову гілку" вдруге за свою кар'єру.

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У суботу ввечері оголосили лауреатів 75-го кінофестивалю Канн. Цього року "Золоту пальмову гілку" отримав фільм шведського режисера Рубена Естлунда "Трикутник смутку". Відомо, що це друга подібна нагорода. У 2017 році Естлунд отримав головний приз у Каннах за кінокартину "Квадрат".

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Журі Каннського фестивалю цього року очолив французький актор Венсан Ліндон. Разом із ним переможців визначали актриса та сценаристка Ребекка Голл, акторки Діпіка Падуконе, Нумі Рамас і Жамін Трінка, іранський режисер Асгар Фархаді, режисер Ладж Лі, режисер Джефф Ніколс і сценарист та режисер Йоакім Трієр.

Ведучою урочистої церемонії закриття, що відбулася у Фестивальному палаці в суботу 28 травня, була акторка Віржині Ефіра.

[ + – ] Рубен Естлунд удруге за свою режисерську кар'єру отримав головний приз у Каннах Фото: Instagram

[ + – ] 75-ий Каннський кінофестиваль проходив із 17 травня та завершився сьогодні, 28 травня Фото: Instagram

Список лауреатів 75-го кінофестивалю Канна:

Золота пальмова гілка Palme d`Or

"Трикутник смутку" (Triangle Of Sadness) Рубена Естлунда

Гран Прі

"Поблизу" (Close) режисера Лукаса Донта

"Зірки опівдні" (Stars At Noon) Клер Дені

Найкраща чоловіча роль

Пак Чхан Ук за фільм "Брокер"

Найкращий сценарій

Тарік Салех за фільм "Хлопець із раю" (Boy from Heaven)

Найкраща жіноча роль

Зар Амір-Ебрахімі за фільм "Священний павук"

Найкращий режисер

Пак Чхан Ук за фільм "Рішення піти" (Decision To Leave)

Приз журі

"Іа" (EO) Єжи Сколимовського

"Вісім гір" (Le Otto Montagne) Шарлотти Вандермерс і Фелікса Ван Грунінгена

Спеціальний приз на честь 75-річчя Каннського фестивалю

"Торі та Локіта" (Tori Et Lokita) Жан-П'єра та Люка Дарденна

Золота камера (Нагорода за режисерський дебют)

"Бойовий поні" (War Pony) Райлі Кіо та Джина Гаммель

Спеціальна згадка

"План 75" (PLAN 75) Хаякава Тіє

Нагадаємо, на церемонії відкриття 75-го кінофестивалю Канн показали відеозвернення президента України Володимира Зеленського. Глава держави провів паралелі між тим, як війну та диктатуру показують на екрані й тим, із чим довелося зіткнутися Україні в реальності.

Варто зазначити, що Каннський фестиваль публічно засудив повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала Росія, а офіційній російській делегації заборонили приїхати на захід.

Що відомо про фільм-переможець

Фільм шведського режисера Рубена Естлунда "Трикутник смутку" — гостра сатира на сучасне суспільство. За сюжетом представники вищого класу, серед яких російський олігарх, шведський IT-магнат, американський марксист і британські торговці зброєю, після аварії корабля опиняються на безлюдному острові. Із усіх пасажирів затонулої розкішної яхти, які вижили, тільки прибиральниця знає, що далі робити, бо вміє ловити рибу та розводити багаття. З цього моменту вона стає головною, а найбагатшим людям доведеться багатьом пожертвувати, щоб пристосуватися до життя на острові.

Головні ролі у фільмі зіграли англійський актор Гарріс Дікінсон, південноафриканська модель і акторка Чарлбі Дін, а також американський актор Вуді Гаррельсон.

Рубен Естлунд двічі через пандемію коронавірусу переносив виробництво картини. Він назвав фільм своїм найамбітнішим проєктом на сьогодні. Зйомки проходили 72 дні на пустельному острові в Греції та на борту "Крістіни О" — престижної яхти, пасажирами якої були такі відомі особи як Вінстон Черчилль, Френк Сінатра та Мерилін Монро.