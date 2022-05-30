Счастливый июнь 2022. Что нас ждет после ретроградного Меркурия

Наступает благоприятное время для любых начинаний, в том числе поиска новой работы, возобновления учебы и смены места жительства.

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Ретроградный Меркурий три недели портил всем нам жизнь, замедляя многие процессы. Неслучайно астрологи не рекомендовали с 10 мая по 2 июня включительно, пока планета не вернется к директному движению, ничего не планировать, по десять раз проверять, на месте ли документы в дорожной сумке, а лучше совсем не путешествовать и не заключать никаких важных сделок.

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Наконец, влияние Меркурия подходит к завершению. Уже с 3-4 июня все, что вы так долго планировали, можно будет реализовывать. Если у вас буксовали какие-то проекты, после того, как планета развернется, их удастся перезапустить.

По прогнозы астролога Марины Скади уже с понедельника, 30 мая, в день новолуния наступил период глубокого обновления. Июнь — один из самых благоприятных месяцев в этом году. Это время развития и расширения контактов, связей, знакомств в образовательной и научной сфере. Самые сложные транзиты закончились, нужно смотреть позитивно в будущее и не переживать о том, что находится вне зоны вашего влияния.

Энергия Новолуния 30 мая очень сильная. Основные ресурсы на ближайший месяц — коммуникабильность и инициатива. Люди, обладающие ораторским талантом, смогут открыть все закрытые двери. Одновременно с этим возрастет количество пропагандистской информации, но тот, кто способен мыслить критически, не попадется на эти уловки.

За несколько дней до выхода из ретроградности Меркурий замедлит ход. В такие дни планетарные влияния станут более конструктивными и гармоничным. Полезно использовать энергетический потенциал этого времени для решения индивидуальных задач, так как люди склонны меньше отвлекаться и распыляться на мелочи и посторонние моменты, а значит быстрее достигать поставленных целей.

В то же время в ближайшие несколько дней многим людям будет все еще не хватать веры в себя. Не переживайте. Все, что вы запланируете 30 и 31 мая в дни новолуния успешно реализуется после четвертого июня, когда Меркурий поменяет направление движения.

Наиболее продуктивный период наступит с 4 по 29 июня. В это время астролог рекомендует решать вопросы с учебой, логистикой, это наилучшее время для интеллектуальной деятельности.

Финансы и любовь

Первые семь дней от фазы Новолуния — позитивный период для решения финансовых вопросов, переговоров, делового общения. Это удачное время для поиска работы, приема новых сотрудников, а также всего, что связано с образованием, поездками, организационными мероприятиями.

Девиз недели — требуй невозможное и получишь желаемое. Но не забывайте про самоконтроль и дисциплину.

Также наступает отличное время для любовных взаимоотношений. Многим удастся вернуть былую страсть и возобновить близкие связи с теми, кто вам дорог.

Первого и второго июня, когда Меркурий остановится, чтобы поменять движение, будут тяжелыми, особенно для людей с тонкой душевной организацией. Увеличится количество ссор, аварий, обострятся военных действий. По возможности оставайтесь дома, чтобы свести к минимуму вероятность неприятностей.

Третьего июня энергетически мощный день. Приложив определенные усилия, можно получить то, к чему вы давно стремитесь. Это благоприятное время для купли-продажи недвижимости. Умейте договариваться, искать компромисс, и тогда перед вами откроются все двери. У многих людей с третьего июня появится шанс улучшить жизнь, но важно не сидеть сложа руки.

В ближайший лунный месяц особенно ярко выражены огненные энергии, дружественные стихии воздуха. Это период активных контактов и волнующих перемен. Астролог рекомендует проявлять инициативу, завязывать новые знакомства. Наступает благоприятный период для учебы. Люди становятся подвижнее, стремятся к новым знаниям. Активная энергия огня и воздуха способствуют творческим настроениям, главное прилагать усилия, и все обязательно получится.

Фокус ранее рассказывал о том, что можно и нельзя делать в новолуние с мистическим названием Черная луна, которая в этом месяце совпадает с сатанинскими лунными сутками.