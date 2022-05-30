Щасливий червень 2022. Що на нас чекає після ретроградного Меркурія

Настає сприятливий час для будь-яких починань, зокрема пошуку нової роботи, відновлення навчання та зміни місця проживання.

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Ретроградний Меркурій три тижні псував усім нам життя, уповільнюючи багато процесів. Невипадково астрологи не рекомендували з 10 травня по 2 червня включно, поки планета не повернеться до директного руху, нічого не планувати, по десять разів перевіряти, чи на місці документи в дорожній сумці, а краще зовсім не подорожувати і не укладати жодних важливих угод.

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Нарешті, вплив Меркурія підходить до завершення. З 3-4 червня все, що ви так довго планували, можна буде реалізовувати. Якщо у вас буксували якісь проєкти після того, як планета розвернеться, їх вдасться перезапустити.

За прогнозами астрологині Марини Скаді вже з понеділка, 30 травня, в день молодика настав період глибокого оновлення. Червень — один із найсприятливіших місяців цього року. Це час розвитку та розширення контактів, зв'язків, знайомств в освітній та науковій сфері. Найскладніші транзити закінчилися, потрібно дивитися позитивно в майбутнє і не перейматися тим, що знаходиться поза зоною вашого впливу.

Енергія Молодика 30 травня дуже сильна. Основні ресурси на найближчий місяць — комунікабільність та ініціатива. Люди, які мають ораторський талант, зможуть відкрити всі закриті двері. Водночас зросте кількість пропагандистської інформації, але той, хто здатний мислити критично, не потрапить на ці хитрощі.

За кілька днів до виходу з ретроградності Меркурій уповільнить перебіг. У такі дні планетарні впливи стануть більш конструктивними та гармонійними. Корисно використовувати енергетичний потенціал цього часу для вирішення індивідуальних завдань, тому що люди схильні менше відволікатися і розпорошуватися на дрібниці та сторонні моменти, а отже швидше досягати поставленої мети.

Водночас у найближчі кілька днів багатьом людям усе ще не вистачатиме віри в себе. Не хвилюйтесь. Все, що ви заплануєте 30 і 31 травня в дні молодика, успішно реалізується після четвертого червня, коли Меркурій поміняє напрямок руху.

Найпродуктивніший період настане з 4 по 29 червня. У цей час астрологиня радить вирішувати питання з навчанням, логістикою, це найкращий час для інтелектуальної діяльності.

Фінанси та кохання

Перші сім днів від фази Молодика — позитивний період для вирішення фінансових питань, переговорів, ділового спілкування. Це вдалий час для пошуку роботи, прийому нових співробітників, а також всього, що пов'язане з освітою, поїздками, організаційними заходами.

Девіз тижня — вимагай неможливе та отримаєш бажане. Але не забувайте про самоконтроль та дисципліну.

Також настає чудовий час для любовних взаємин. Багатьом вдасться повернути колишню пристрасть і відновити близькі зв'язки з тими, хто вам дорогий.

Першого та другого червня, коли Меркурій зупиниться, щоб змінити рух, будуть важкими, особливо для людей із тонкою душевною організацією. Збільшиться кількість сварок, аварій, загостряться воєнні дії. По можливості залишайтеся вдома, щоб мінімізувати ймовірність неприємностей.

Третє червня — енергетично потужний день. Доклавши певних зусиль, можна отримати те, чого ви давно прагнете. Це сприятливий час купівлі-продажу нерухомості. Вмійте домовлятися, шукати компроміс, і тоді перед вами відчиняться всі двері. У багатьох людей з третього червня з'явиться шанс покращити життя, але важливо не сидіти склавши руки.

Найближчого місяця особливо яскраво виражені вогняні енергії, дружні стихії повітря. Це період активних контактів та хвилюючих змін. Астрологиня радить проявляти ініціативу, зав'язувати нові знайомства. Настає сприятливий період навчання. Люди стають рухливішими, прагнуть нових знань. Активні енергії вогню та повітря сприяють творчим настроям, головне докладати зусиль, і все обов'язково вдасться.

Фокус раніше розповідав про те, що можна і не можна робити в молодик з містичною назвою Чорний місяць, який цього місяця збігається з сатанинською місячною добою.