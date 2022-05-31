52-летняя Дженнифер Лопес нарядилась в "патриотичное" мини-платье

Лопес примерила красно-бело-синий наряд, в таких же цветах, как американский флаг.

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отметила День памяти, опубликовав в Facebook снимки, где позирует в платье от Valentino в цветах флага США, сидя у бассейна.

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"#HappyMemorialDay! Присоединяйтесь ко мне сегодня, чтобы почтить память всех женщин и мужчин, которые служили нашей стране и принесли высшую жертву ради нашей свободы", – говорится в подписи к снимку.

Красно-бело-синий наряд с глубоким декольте позволил звезде в очередной раз продемонстрировать ее стройные и подкачанные ноги. Ее волосы были распущены, а рядом на кушетке лежали четыре пары солнцезащитных очков с разными оправами, причем некоторые из них знаменитость примерила в ходе фотосессии. Образ завершали бежевые туфли на каблуки из ее коллаборации с DSW и золотые серьги в форме крупных тонких колец.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Знаменитость, которая перед каждым публичным появлением, будь то ковровая дорожка или пост в соцсети, детально продумывает свой образ, осталась верна себе и в этот раз, выглядя идеально до самых кончиков ногтей в буквальном смысле этого слова. Дженнифер Лопес сделала молочный маникюр на ногтях рук и френч на ногах.

Что касается макияжа, то Лопес сделала акцент на ресницах, а также выбрала легкие румяна и максимально естественную помаду.

В последние несколько дней Джей Ло демонстрирует свои наряды, не переставая, чем задает тренды на все лето. Например, недавно она поделилась фотографией, где позирует в длинном летнем сарафане с оригинальным узором и туфель-эспадрилий на массивной платформе с каблуком.

Также певица примерила ковбойский стиль, надев длинное зеленое платье и эффектную шляпу с широкими полями.

Несмотря на безупречный вкус, Дженнифер все же иногда допускает модные промахи. Так, недавно ее раскритиковали за не очень удачный выбор комбинезона, который "украл" ее фигуру.