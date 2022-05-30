Дженнифер Лопес появилась на публике в комбинезоне с глубоким декольте и голой спиной

Артистка выбрала тонкий черный комбинезон из струящейся ткани, надев под него белый бюстгальтер.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

52-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала очередной ансамбль для теплой летней погоды, появившись в танцевальной студии в Лос-Анджелесе и оригинальном наряде.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Поп-дива выбрала черный струящийся черный комбинезон с открытой спиной и глубоким декольте, который не скрывал ее белый бюстгальтер. Образ она традиционно дополнила большими темными солнцезащитными очками и большой черной сумкой. Из украшений она выбрала колье с тремя подвесками, а на ногах у нее были кроссовки.

Многие пользователи пришли к выводу, что такой комбинезон не подходит знаменитости, поскольку "крадет" ее стройную фигуру, однако немало фанатов похвалили любимую звезду за ее стиль, отметив, что она по-прежнему остается в своей лучшей форме, несмотря на возраст.

Фото: Getty Images

Недавно в новом выпуске своего информационного бюллетеня On The JLo певица рассказала, что в 20 лет у нее случилась паническая атака, которая заставила ее "ужаснуться" и думать, что она сходит с ума. После осмотра врач объяснил, что это – следствие истощения, поскольку она спала всего по 3-5 часов в сутки.

"Я была на съемочной площадке весь день и в студии всю ночь, а по выходным устраивала пирушки и снимала видео. Мне было около 20 лет, и я думала, что несгибаема" – призналась артистка. Теперь, уверяет Дженнифер, полноценный сон является для нее одним из приоритетов, и это отразилось на ее внешности наилучшим образом. По ее словам, она не прибегала к пластике и ботоксу, а ее молодость – результат хорошего отдыха.

Ранее мы писали о том, что не так давно Лопес приехала на свидание с женихом Беном Аффлеком в ультракоротком платье в стиле baby doll. Знаменитость не стесняется демонстрировать свои ноги, а также любит показывать результаты многочасовых занятий в спортзале, хвастаясь подтянутой фигурой и практически полным отсутствием целлюлита.

Напомним, Дженнифер рассказала, как рухнула ее самооценка два года назад, и назвала причину.