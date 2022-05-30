Дженніфер Лопес з'явилася на публіці в комбінезоні з глибоким декольте та голою спиною

Артистка обрала тонкий чорний комбінезон із тканини, що струменить, надягнувши під нього білий бюстгальтер.

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52-річна Дженніфер Лопес продемонструвала черговий ансамбль для теплої літньої погоди, з'явившись у танцювальній студії в Лос-Анджелесі в оригінальному вбранні.

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Попдіва обрала чорний чорний комбінезон із відкритою спиною та глибоким декольте, який не приховував її білий бюстгальтер. Образ вона традиційно доповнила великими темними сонцезахисними окулярами та великою чорною сумкою. Із прикрас вона вибрала кольє з трьома підвісками, а на ногах у неї були кросівки.

Багато користувачів дійшли висновку, що такий комбінезон не пасує знаменитості, оскільки "краде" її струнку фігуру, проте чимало фанатів похвалили улюблену зірку за її стиль, зазначивши, що вона, як і раніше, залишається у своїй найкращій формі, незважаючи на вік.

Фото: Getty Images

Нещодавно в новому випуску свого інформаційного бюлетеня On The JLo співачка розповіла, що у 20 років у неї трапилася панічна атака, яка змусила її "жахнутися" та думати, що вона божеволіє. Після огляду лікар пояснив, що це — наслідок виснаження, оскільки вона спала лише по 3–5 годин на добу.

"Я була на знімальному майданчику весь день і в студії всю ніч, а у вихідні влаштовувала гулянки та знімала відео. Мені було близько 20 років, і я думала, що непохитна", — зізналася артистка. Тепер, запевняє Дженніфер, повноцінний сон є для неї одним із пріоритетів, і це позначилося на її зовнішності якнайкраще. За її словами, вона не вдавалася до пластики та ботоксу, а її молодість — результат гарного відпочинку.

Раніше ми писали про те, що недавно Лопес приїхала на побачення з нареченим Беном Аффлеком в ультракороткій сукні в стилі baby doll. Знаменитість не соромиться демонструвати свої ноги, а також любить показувати результати багатогодинних занять у спортзалі, вихваляючись підтягнутою фігурою та практично повною відсутністю целюліту.

Нагадаємо, Дженніфер розповіла, як звалилася її самооцінка два роки тому, і назвала причину.