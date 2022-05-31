52-річна Дженніфер Лопес вбралася в "патріотичну" мінісукню

Лопес приміряла червоно-біло-синє вбрання, у таких же кольорах, як американський прапор.

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Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес відзначила День пам'яті, опублікувавши у Facebook знімки, де позує в сукні від Valentino в кольорах прапора США, сидячи біля басейну.

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"#HappyMemorialDay! Приєднуйтесь до мене сьогодні, щоб вшанувати пам'ять усіх жінок і чоловіків, які служили нашій країні та принесли найвищу жертву заради нашої свободи", — йдеться в підписі до знімку.

Червоно-біло-синє вбрання з глибоким декольте дозволило зірці вкотре продемонструвати її стрункі та підкачані ноги. Її волосся було розпущене, а поруч на кушетці лежало чотири пари сонцезахисних окулярів із різними оправами, причому деякі з них знаменитість приміряла в ході фотосесії. Образ завершували бежеві туфлі на підборах із її колаборації з DSW і золоті сережки у формі великих тонких кілець.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Знаменитість, яка перед кожною публічною появою, чи то килимова доріжка, чи пост у соцмережі, детально продумує свій образ, залишилася вірна собі і цього разу, маючи ідеальний вигляд до самих кінчиків нігтів у буквальному значенні цього слова. Дженніфер Лопес зробила молочний манікюр на нігтях рук і френч на ногах.

Що стосується макіяжу, то Лопес зробила акцент на віях, а також обрала легкі рум'яна та максимально природну помаду.

В останні кілька днів Джей Ло безперестанку демонструє своє вбрання, чим задає тренди на все літо. Наприклад, нещодавно вона поділилася фотографією, де позує в довгому літньому сарафані з оригінальним візерунком і черевичках-еспадрильях на масивній платформі з підбором.

Також співачка приміряла ковбойський стиль, одягнувши довгу зелену сукню й ефектний капелюх із широкими полями.

Незважаючи на бездоганний смак, Дженніфер все ж таки іноді допускає модні промахи. Так, нещодавно її розкритикували за не дуже вдалий вибір комбінезона, який вкрав її фігуру.