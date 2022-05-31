Эффективная диета. Как терять по одному килограмму в неделю

По методике американки Лизы Лилиент можно скинуть до 4, 5 кг за четыре недели и при этом не голодать.

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56-летняя американская предпринимательница Лиза Лилиен — гуру диетического рациона питания. Она написала книгу о том, как есть огромные порции низкокалорийной еды и худеть, не испытывая при этом чувства голода, а также собрала множество легких рецептов, следуя которым можно запросто избавиться от ненужных килограммов.

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По ее методике можно скинуть до 4, 5 кг за четыре недели и при этом не чувствовать слабости. Для этого достаточно заменить высококалорийные продукты на низкокалорийные. То есть, например, вместо макарон и хлеба есть лапшу тофу и зерновые с высоким содержанием клетчатки. Ежедневный калораж составляет 1300 калорий.

Основа ее метода похудения — зерновые и злаки, которые она добавляет во многие блюда. А также много продуктов, содержащих клетчатку и растительный белок.

Хитрость диеты от Лилиен в том, что, замещая высококалорийные продукты на низкокалорийные, порции увеличиваются, пища становится здоровее, а мы худеем. Помимо рациона на четыре недели с подробными рецептами, фуд-блогер предлагает список продуктов с возможностью заменить один вариант другим, чтобы всех, кто обращается к ее методики похудения была возможность выбрать рацион по душе. Например, вместо майонеза автор предлагает малокалорийные соусы, которые легко приготовить дома.

Методику Лилиен одобряют диетологи, но сама автор книги "Диета голодной девушки" (The Hungry Girl Diet) себя специалистом не считает. Она называет себя "типичной женщиной с теми же продуктовыми проблемами, с которыми борется большинство представительниц прекрасного пола каждый день".

Рацион от Лилиен на один день:

Завтрак — Грибной тост с сыром рикотта (168 калорий)

[ + – ] Фото: сайт Hungry-girl

Время приготовления: 5 минут

Ингредиенты:

1/4 стакана легкого/нежирного сыра рикотта

1/4 ч. л. чесночного порошка

2 щепотки соли

1 ломтик цельнозернового хлеба с 60–80 калориями на ломтик

1 чашка тонко нарезанных коричневых грибов

1/4 ч. л. молотый тимьян

1 1/2 ч. л. растительное масло

1/2 ч. л. лимонный сок

Пошаговый рецепт:

В небольшой миске смешайте рикотту с 1/8 ч. л. чесночный порошок и 1 щепотка соли. Перемешать до однородности.

Тем временем разогрейте сковороду, добавьте грибы, тимьян, оставшуюся 1/8 ч. л. чесночного порошка и щепотку соли. Готовьте и помешивайте около трех минут, пока грибы не подрумянятся.

Уменьшите огонь до средне-слабого. Добавьте масло и лимонный сок. Готовьте, пока масло не растает, около 1 минуты.

Выложите смесь с рикоттой на тост.

Сверху украсьте грибами.

Обед — Вегетарианская лазанья в кружке

[ + – ] Фото: сайт Hungry-girl

Время приготовления: 5 минут

Ингредиенты:

1/4 стакана + 2 ст. л легкого/нежирного сыра рикотта

1 ст.л. нарезанного свежего базилика

1/2 ч. л. чесночного порошка

1 цукини

1 щепотка соли

1/4 стакана нежирного итальянского томатного соуса с 70 или менее калориями на порцию

1/4 стакана тертого обезжиренного сыра моцарелла

Пошаговый рецепт:

В небольшой миске смешайте рикотту, базилик и 1/4 ч. л. чесночного порошка, хорошо смешать.

Нарежьте кабачки тонкими ломтиками и разрежьте каждый ломтик пополам. Положите их в широкую кружку, накройте крышкой и поставьте в микроволновку на 1 — 1,5 минуты, пока цукини не станут мягкими.

Переложите цукини на тарелку и тщательно промокните насухо. (Этот шаг очень важен! Используйте бумажные полотенца, чтобы убрать как можно больше влаги с обеих сторон.) Приправьте солью и оставшейся 1/4 ч. л. чесночного порошка.

Поместите 1/3 ломтиков кабачка в кружку. Сверху выложите 1/3 смеси рикотты и 2 ст. соуса Маринара. Повторите то же самое с половиной оставшихся кабачков, половиной оставшейся смеси рикотты и оставшимся соусом. Сверху накройте все смесью из цуккини и рикотты.

Посыпьте моцареллой. Накройте крышкой и поставьте в микроволновку на 1 — 1,5 минуты или пока сыр не расплавится и лазанья не станет горячей.

Ужин — Греческий салат из нута в пите

[ + – ] Фото: сайт Hungry-girl

Ингредиенты:

1/2 стакана консервированного нута, слить воду и промыть

1/4 стакана нарезанного огурца

1/4 стакана нарезанного помидора

3 ст.л. йогуртовый соус

2 ст.л. сыра фета

2 ст.л. мелко нарезанного красного лука

1 цельнозерновой лаваш, разрезанный на 2 части

По желанию: нарезанный свежий укроп

Пошаговый рецепт:

В средней миске смешайте все ингредиенты, кроме лаваша. Размешайте как следует.

Выложите смесь ложкой на половинки лаваша.

Фокус ранее рассказывал, как похудеть за одну неделю к лету.