Ефективна дієта. Як втрачати по одному кілограму на тиждень

За методикою американки Лізи Лілієнт можна скинути до 4,5 кг за чотири тижні і при цьому не голодувати.

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56-річна американська підприємниця Ліза Лілієн — гуру дієтичного раціону харчування. Вона написала книгу про те, як їсти величезні порції низькокалорійної їжі і худнути, не відчуваючи при цьому почуття голоду, а також зібрала безліч легких рецептів, дотримуючись яких можна легко позбутися непотрібних кілограмів.

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За її методикою можна скинути до 4,5 кг за чотири тижні і при цьому не відчувати слабкості. Для цього достатньо замінити висококалорійні продукти низькокалорійними. Тобто, наприклад, замість макаронів та хліба є локшину тофу та зернові з високим вмістом клітковини. Щоденний калораж складає 1300 калорій.

Основа її методу схуднення — зернові та злаки, які вона додає у багато страв. А також багато продуктів, що містять клітковину та рослинний білок.

Хитрість дієти від Лілієн у тому, що, замінюючи висококалорійні продукти на низькокалорійні, порції збільшуються, їжа стає здоровішою, а ми худнемо. Крім раціону на чотири тижні з докладними рецептами, фуд-блогерка пропонує список продуктів з можливістю замінити один варіант іншим, щоб в усіх, хто звертається до її методики схуднення, була можливість вибрати раціон до душі. Наприклад, замість майонезу авторка пропонує малокалорійні соуси, які легко приготувати вдома.

Методику Лілієн схвалюють дієтологи, але сама авторка книги "Дієта голодної дівчини" (The Hungry Girl Diet) себе фахівцем не вважає. Вона називає себе "типовою жінкою з тими ж продуктовими проблемами, з якими бореться більшість представниць прекрасної статі щодня".

Раціон від Лілієн на один день:

Сніданок — Грибний тост із сиром рікотта (168 калорій)

[ + – ] Фото: сайт Hungry-girl

Час приготування: 5 хвилин

Складові:

1/4 склянки легкого/нежирного сиру Рікотта

1/4 ч. л. часникового порошку

2 щіпки солі

1 скибочка цільнозернового хліба з 60-80 калоріями на скибочку

1 чашка тонко нарізаних коричневих грибів

1/4 ч. л. мелений чебрець

1 1/2 ч. л. рослинна олія

1/2 ч. л. лимонний сік

Покроковий рецепт:

У невеликій мисці змішайте рікотту з 1/8 ч. л. часниковий порошок та 1 щіпку солі. Перемішати до однорідності.

Тим часом розігрійте сковороду, додайте гриби, чебрець, що залишився, 1/8 ч. л. часникового порошку та щіпку солі. Готуйте і помішуйте близько трьох хвилин, поки гриби не підрум'яняться.

Зменшіть вогонь до середньослабкого. Додайте олію та лимонний сік. Готуйте, поки олія не розтане, близько 1 хвилини.

Викладіть суміш із рикоттою на тост.

Зверху прикрасьте грибами.

Обід — Вегетаріанська лазанья в чашці

[ + – ] Фото: сайт Hungry-girl

Час приготування: 5 хвилин

Складові:

1/4 склянки + 2 ст. л легкого/нежирного сиру рікотта

1 ст. нарізаного свіжого базиліка

1/2 ч. л. часникового порошку

1 цукіні

1 щіпка солі

1/4 склянки нежирного італійського томатного соусу з 70 або менше калоріями на порцію

1/4 склянки тертого знежиреного сиру моцарелла

Покроковий рецепт:

У невеликій мисці змішайте рікотту, базилік та 1/4 ч. л. часникового порошку, добре змішати.

Наріжте кабачки тонкими скибочками і розріжте кожну скибочку навпіл. Покладіть їх у широкий кухоль, накрийте кришкою і поставте в мікрохвильову піч на 1 — 1,5 хвилини, поки цукіні не стануть м'якими.

Перекладіть цукіні на тарілку і ретельно промокніть насухо. (Цей крок дуже важливий! Використовуйте паперові рушники, щоб прибрати якомога більше вологи з обох боків.) Приправте сіллю і 1/4 ч. л. часникового порошку.

Помістіть 1/3 скибочок кабачка в кухоль. Зверху викладіть 1/3 суміші рікотти та 2 ст. соусу Маринара. Повторіть те ж саме з половиною кабачків, що залишилися, половиною суміші рікотти, і соусом, що залишився. Зверху накрийте все сумішшю з цукіні та рікотти.

Посипте моцарелою. Накрийте кришкою і поставте в мікрохвильову піч на 1-1,5 хвилини або поки сир не розплавиться і лазанья не стане гарячою.

Вечеря — Грецький салат з нуту в піті

[ + – ] Фото: сайт Hungry-girl

Складові:

1/2 склянки консервованого нуту, злити воду та промити

1/4 склянки нарізаного огірка

1/4 склянки нарізаного помідора

3 ст. йогуртовий соус

2 ст. сиру фета

2 ст. дрібно нарізаної червоної цибулі

1 цільнозерновий лаваш, розрізаний на 2 частини

За бажанням: нарізаний свіжий кріп

Покроковий рецепт:

У середній мисці змішайте всі інгредієнти, крім лаваша. Розмішайте як слід.

Викладіть суміш ложкою на половинки лаваша.

Фокус раніше розповідав, як схуднути за один тиждень до літа.