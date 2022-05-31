Бойфренд Рианны рассказал, как собирается воспитывать их ребенка

A$AP Rocky хочет стать самым крутым отцом для своего сына.

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Недавно 34-летняя Рианна и ее возлюбленный, 33-летний репер A$AP Rocky, впервые стали родителями — у пары родился сын. За беременностью певицы, которая часто появлялась на публике в ярких и весьма откровенных нарядах, подчеркивая растущий живот, следил весь мир. Однако после рождения малыша, родители предпочли на время оставить публичную жизнь и даже размышляют над тем, чтобы уехать на Барбадос, где они смогут растить ребенка вдали от папарацци. Недавно репер A$AP Rocky все же нарушил тишину и дал интервью Dazeddigital, где ответил на несколько вопросов о своих отношениях с Рианной и о том, каким он себя видит отцом.

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По словам музыканта, он хочет быть самым крутым папой, с которым можно делить всеми радостями и невзгодами. A$AP Rocky уверяет, что он не из тех, кто будет осуждать своего ребенка за любой его выбор, даже если он не будет совпадать с его убеждениями.

"Я всегда буду напоминать своим детям никогда не терять воображение, даже будучи взрослыми, несмотря ни на что. Я на самом деле люблю смотреть мультфильмы — я смотрел такие, как "Телепузики", "Подсказки Бульки", "Йо Габба Габба", "Свинка Пеппа" и "Малыш Акулы". Я надеюсь воспитать непредубежденных детей. Тех, кто не будут дискриминировать других. И я не пытаюсь описать сейчас себя как святого, а реально, я просто хочу крутого ребенка с крутыми родителями", — сказал репер в интервью журналистам.

На вопрос о том, как им с Рианной удается быть такой стильной парой, A$AP Rocky отметил, что они делают это не преднамеренно.

"Мы естественным образом хорошо смотримся вместе, иначе мы бы долго подбирали одежду", — пошутил рэпер, добавив, что если бы они заранее договаривались, какую одежду выбрать, чтобы выглядеть гармонично, это было занимало очень много времени.

"Иногда мы подходим к футболке или просто носим одинаковую одежду. Если я куплю рубашку, которая ей нравится, я ожидаю, что ее украдут… но тогда я должен украсть ее обратно. Если я куплю футболку, которая ей понравится, то я знаю, что она ее украдет… но потом я заберу ее обратно", — признался артист в разговоре с журналистом Dazed.

Фокус ранее рассказывал, что Рианна планирует переехать из США вместе с новорожденным сыном.