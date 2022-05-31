Бойфренд Ріанни розповів, як збирається виховувати їхню дитину

A$AP Rocky хоче стати найкрутішим батьком для свого сина.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Нещодавно 34-річна Ріанна та її коханий, 33-річний репер A$AP Rocky, уперше стали батьками — в пари народився син. За вагітністю співачки, яка часто з'являлася на публіці в яскравих і дуже відвертих вбраннях, акцентуючи на животі, що ріс, стежив увесь світ. Однак після народження малюка, батьки вирішили тимчасово залишити публічне життя і навіть розмірковують над тим, щоб виїхати на Барбадос, де вони зможуть виховувати дитину далеко від папараці. Нещодавно репер A$AP Rocky все ж таки порушив тишу і дав інтерв'ю Dazeddigital, де відповів на кілька питань про свої стосунки з Ріанною і про те, яким він себе бачить батьком.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами музиканта, він хоче бути найкрутішим татом, з яким можна ділитися всіма радощами та негараздами. A$AP Rocky запевняє, що він не з тих, хто засуджуватиме свою дитину за будь-який її вибір, навіть якщо він не збігатиметься з його переконаннями.

"Я завжди нагадуватиму своїм дітям ніколи не втрачати уяву, навіть бувши дорослими, попри все. Я насправді люблю дивитися мультфільми — я дивився такі, як "Телепузики", "Підказки Бульки", "Йо Габба Габба", "Свинка Пеппа" та "Малюк Акули". Я сподіваюся виховати неупереджених дітей. Тих, хто не дискримінуватиме інших. І я не намагаюся описати зараз себе як святого, а реально, я просто хочу круту дитину з крутими батьками", — сказав репер в інтерв'ю журналістам.

Related video

На питання про те, як їм із Ріанною вдається бути такою стильною парою, A$AP Rocky зазначив, що вони роблять це не навмисно.

"Ми природно мати чудовий вигляд разом, інакше ми б довго підбирали одяг", — пожартував репер, додавши, що якби вони заздалегідь домовлялися, який одяг вибрати для гармонії, це займало б дуже багато часу.

"Іноді ми підходимо до футболки або просто носимо однаковий одяг. Якщо я куплю сорочку, яка їй подобається, я чекаю, що її вкрадуть... але тоді я повинен вкрасти її назад. Якщо я куплю футболку, яка їй сподобається, то я знаю, що вона її вкраде... але потім я заберу її назад", — зізнався артист у розмові з журналістом Dazed.

Фокус раніше розповідав, що Ріанна планує переїхати зі США разом із новонародженим сином.