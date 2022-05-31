Каштаны и схема метро. Популярные татуировки киевлян во время войны

На днях Киев отпраздновал день рождения – столице Украины исполнилось 1540 лет. И оказалось, что многие признаются в любви городу, делая татуировки

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С начала вторжения ВС РФ в Украину, популярность патриотических татуировок только возросла. Сейчас в трендах тату с цветами национального флага, символами героев войны, патриотическими лозунгами и символами Украины: калиной, подсолнухами и вышиванкой.

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Но к Дню Киева, который отмечали 29 мая, наметилась еще одна тенденция – татуировки с выражением любви к своему городу. Делают их, как оставшиеся в украинской столице, так и те, кому пришлось покинуть любимый город по разным причинам.

Каштан

Каштан – это один из символов Киева, именно они растут на Крещатике и украшают парки. А еще листья каштана очень фотогеничны и красивы, их легко изобразить, как схематично, так и более реалистично.

Телефонный код

Это мода, пришедшая из хип-хопа. Рэперы США обычно изображали телефонный код как один из способов самоидентификации. Жители Киева, чувствующие связь со своим городом, набивают 044.

Родина-Мать

[ + – ] Эскизы патриотических татуировок, посвященных Киеву

Самый ругаемый и обожаемый памятник в Киеве. Одно время ее хотели снести и обзывали "бабой", теперь Родина-Мать со щитом и мечом – новый символ сопротивления российской агрессии.

"Киев"

С модой на простые и лаконичные надписи, многие набивают просто название столицы. Стильно и понятно.

Схема метро

[ + – ] Схема киевского метрополитена Фото: Instagram dariakryzhtattoo

Еще одна популярный тренд. Причем многие набивают схему метро такую, как оно ходило во время частых воздушных тревог в начале войны. Как напоминание.

Личное

В трендах и тату, связанные с личными воспоминаниями о Киеве. Не общеизвестный символ, а что-то понятное и дорогое только обладателю татуировки.