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Каштаны и схема метро. Популярные татуировки киевлян во время войны

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тату киев, патриотческое тату, каштан, татуировка, каштановые листья
Фото: Instagram dariakryzhtattoo

На днях Киев отпраздновал день рождения – столице Украины исполнилось 1540 лет. И оказалось, что многие признаются в любви городу, делая татуировки

С начала вторжения ВС РФ в Украину, популярность патриотических татуировок только возросла. Сейчас в трендах тату с цветами национального флага, символами героев войны, патриотическими лозунгами и символами Украины: калиной, подсолнухами и вышиванкой.

Но к Дню Киева, который отмечали 29 мая, наметилась еще одна тенденция – татуировки с выражением любви к своему городу. Делают их, как оставшиеся в украинской столице, так и те, кому пришлось покинуть любимый город по разным причинам.

Каштан

тату киев, патриотческое тату, каштан, татуировка, каштановые листья
тату киев, патриотческое тату, каштан, татуировка, каштановые листья
тату киев, патриотческое тату, каштан, татуировка, каштановые листья
тату киев, патриотческое тату, каштан, татуировка, каштановые листья
тату киев, патриотческое тату, каштан, татуировка, каштановые листья
тату киев, патриотческое тату, каштан, татуировка, каштановые листья
тату киев, патриотческое тату, каштан, татуировка, каштановые листья
тату киев, патриотческое тату, каштан, татуировка, каштановые листья
тату киев, патриотческое тату, каштан, татуировка, каштановые листья
тату киев, патриотческое тату, каштан, татуировка, каштановые листья

Каштан – это один из символов Киева, именно они растут на Крещатике и украшают парки. А еще листья каштана очень фотогеничны и красивы, их легко изобразить, как схематично, так и более реалистично.

Телефонный код

тату киев, патриотческое тату, каштан, татуировка, каштановые листья

Это мода, пришедшая из хип-хопа. Рэперы США обычно изображали телефонный код как один из способов самоидентификации. Жители Киева, чувствующие связь со своим городом, набивают 044.

Родина-Мать

тату киев, патриотческое тату, каштан, татуировка, каштановые листья
Эскизы патриотических татуировок, посвященных Киеву

Самый ругаемый и обожаемый памятник в Киеве. Одно время ее хотели снести и обзывали "бабой", теперь Родина-Мать со щитом и мечом – новый символ сопротивления российской агрессии.

"Киев"

тату, киев, патриотические тату, татуировка
тату, киев, патриотические тату, татуировка
тату, киев, патриотические тату, татуировка
тату, киев, патриотические тату, татуировка

С модой на простые и лаконичные надписи, многие набивают просто название столицы. Стильно и понятно.

Схема метро

тату киев, патриотческое тату, каштан, татуировка, каштановые листья
Схема киевского метрополитена
Фото: Instagram dariakryzhtattoo

Еще одна популярный тренд. Причем многие набивают схему метро такую, как оно ходило во время частых воздушных тревог в начале войны. Как напоминание.

Личное

тату, киев, патриотические тату, день киева, татуировки
тату, киев, патриотические тату, день киева, татуировки
тату киев, патриотческое тату, каштан, татуировка, каштановые листья
тату, киев, патриотические тату, день киева, татуировки
тату, киев, патриотические тату, день киева, татуировки
тату киев, патриотческое тату, каштан, татуировка, каштановые листья

В трендах и тату, связанные с личными воспоминаниями о Киеве. Не общеизвестный символ, а что-то понятное и дорогое только обладателю татуировки.