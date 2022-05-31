Каштани та схема метро. Популярні татуювання киян під час війни
Днями Київ відсвяткував день народження — столиці України виповнилося 1540 років. І з'ясувалося, що багато хто зізнається у коханні місту, роблячи татуювання.
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З початку вторгнення ЗС РФ в Україну популярність патріотичних татуювань тільки зросла. Зараз у трендах тату з кольорами національного прапора, символами героїв війни, патріотичними гаслами та символами України: калиною, соняшниками та вишиванкою.
Але до Дня Києва, який відзначали 29 травня, намітилася ще одна тенденція — татуювання з вираженням любові до свого міста. Роблять їх, як ті, хто залишилися в українській столиці, так і ті, кому довелося залишити улюблене місто з різних причин.
Каштан
Каштан — це один із символів Києва, саме вони ростуть на Хрещатику та прикрашають парки. А ще листя каштана дуже фотогенічне і красиве, їх легко зобразити як схематично, так і більш реалістично.
Телефонний код
Це мода, яка прийшла з хіп-хопу. Репери США зазвичай зображували телефонний код як один із способів самоідентифікації. Жителі Києва, які відчувають зв'язок зі своїм містом, набивають 044.
Батьківщина мати
Пам'ятник у Києві, який найбільше сварять та люблять. Свого часу її хотіли знести й обзивали "бабою", тепер Батьківщина-Мати зі щитом і мечем — новий символ опору російської агресії.
"Київ"
З модою на прості та лаконічні написи, багато хто набиває просто назву столиці. Стильно та зрозуміло.
Схема метро
Ще один популярний тренд. Причому багато хто набиває схему метро таку, як воно ходило під час частих повітряних тривог на початку війни. Як нагадування.
Особисте
У трендах і тату, пов'язані з особистими спогадами про Київ. Не загальновідомий символ, а щось зрозуміле і дороге тільки власнику татуювання.