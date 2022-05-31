Каштани та схема метро. Популярні татуювання киян під час війни

Днями Київ відсвяткував день народження — столиці України виповнилося 1540 років. І з'ясувалося, що багато хто зізнається у коханні місту, роблячи татуювання.

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З початку вторгнення ЗС РФ в Україну популярність патріотичних татуювань тільки зросла. Зараз у трендах тату з кольорами національного прапора, символами героїв війни, патріотичними гаслами та символами України: калиною, соняшниками та вишиванкою.

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Але до Дня Києва, який відзначали 29 травня, намітилася ще одна тенденція — татуювання з вираженням любові до свого міста. Роблять їх, як ті, хто залишилися в українській столиці, так і ті, кому довелося залишити улюблене місто з різних причин.

Каштан

Каштан — це один із символів Києва, саме вони ростуть на Хрещатику та прикрашають парки. А ще листя каштана дуже фотогенічне і красиве, їх легко зобразити як схематично, так і більш реалістично.

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Телефонний код

Це мода, яка прийшла з хіп-хопу. Репери США зазвичай зображували телефонний код як один із способів самоідентифікації. Жителі Києва, які відчувають зв'язок зі своїм містом, набивають 044.

Батьківщина мати

[ + – ] Ескізи патріотичних татуювань, присвячені Києву

Пам'ятник у Києві, який найбільше сварять та люблять. Свого часу її хотіли знести й обзивали "бабою", тепер Батьківщина-Мати зі щитом і мечем — новий символ опору російської агресії.

"Київ"

З модою на прості та лаконічні написи, багато хто набиває просто назву столиці. Стильно та зрозуміло.

Схема метро

[ + – ] Схема київського метрополітену Фото: Instagram dariakryzhtattoo

Ще один популярний тренд. Причому багато хто набиває схему метро таку, як воно ходило під час частих повітряних тривог на початку війни. Як нагадування.

Особисте

У трендах і тату, пов'язані з особистими спогадами про Київ. Не загальновідомий символ, а щось зрозуміле і дороге тільки власнику татуювання.