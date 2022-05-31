Лев с челкой из китайского зоопарка стал звездой Сети (фото)

Сотрудники зоопарка уверяют, что не касались ножницами гривы льва.

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Лев по кличке Ханг Ханг, который живет в зоопарке Гуанчжоу (Китай), стал местной знаменитостью из-за своей необычной прически, пишет Daily Mail. Причиной того, что пышная и кудрявая грива животного стала прямой, – повышенная влажность.

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По словам сотрудников парка, лев облизывал свои лапы и расчесывал гриву, в результате чего у него образовалась челка, будто подстриженная под линейку. При этом многие посетители зоопарка думали, что не обошлось без ножниц, хотя их уверяли в обратном.

"Прическа была чистой магией природы. Мы не посмеем стричь львиную шерсть. Он выглядел, как белокурая супермодель с челкой, из-за высокой влажности в Гуанчжоу", – сказал один из сотрудников журналистам.

Когда фото льва, сделанное посетителем зверинца, впервые попало в Сеть 29 мая, в зоопарк ринулись толпы туристов, чтобы воочию увидеть необычную прическу Ханга Ханга.

"Сейчас он здесь самый красивый мальчик, и все больше людей приходят посмотреть на него", – говорят смотрители.

В Гуанчжоу, городе на юге Китая, на выходных температура поднялась до 32°C, достигнув 89%-ой влажности после рекордной самой низкой температуры 13,7°C в начале этого месяца. О том, что более миллиарда человек в Южной Азии столкнулись с рекордной жарой, которая заставляет их "задыхаться в любой тени, которую они найдут", говорили еще в прошлом месяце. Температура в северной Индии и Пакистане, граничащих с Китаем, подскочила до 47°C после того, как Пакистан пережил самый жаркий март за последний 61 год.

Как сообщила на прошлой неделе газета Guardian, в городе Джейкобабад в Пакистане температура достигла 51°C. Министр страны по вопросам изменения климата уже попросил местные власти подготовиться к внезапным наводнениям и потоку пациентов с тепловым ударом в больницах страны. Его опасения имеют под собой все основания, поскольку тепловой удар ускорил таяние ледников в горных хребтах Гималаев, Гиндукуша и Каркорама. Около 30 ледниковых озер, образовавшихся в результате недавнего повышения температуры, в настоящее время находятся под угрозой опасного затопления. По словам властей, это делает семь миллионов человек непосредственно уязвимыми.

В отчете ООН, опубликованном в апреле, говорится, что за последние два десятилетия человечество ежегодно переживает от 350 до 500 средних или крупных бедствий во всем мире. Но Управление по снижению риска бедствий (UNODRR) ожидает, что к 2030 году это число увеличится примерно до 560 катастроф в год, поскольку изменение климата продолжается. Для сравнения, в период с 1970 по 2000 год в мире происходило от 90 до 100 средних и крупных бедствий в год.

Напомним, в мире установлен новый рекорд по продолжительности жизни собаки.