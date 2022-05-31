Лев із чубчиком із китайського зоопарку став зіркою мережі (фото)

Співробітники зоопарку запевняють, що не торкалися ножицями гриви лева.

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Лев на прізвисько Ханг Ханг, який живе в зоопарку Ґуанчжоу (Китай), став місцевою знаменитістю через свою незвичайну зачіску, пише Daily Mail. Причиною того, що пишна та кучерява грива тварини стала прямою, — підвищена вологість.

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За словами співробітників парку, лев облизував свої лапи та розчісував гриву, внаслідок чого в нього утворився чубчик, ніби підстрижений під лінійку. Разом з тим багато відвідувачів зоопарку думали, що не обійшлося без ножиць, хоча їх запевняли у протилежному.

"Зачіска була чистою магією природи. Ми не посміємо стригти левову шерсть. Він мав вигляд, як білява супермодель із чубчиком, через високу вологість у Ґуанчжоу", — сказав один зі співробітників журналістам.

Коли фото лева, зроблене відвідувачем звіринця, вперше потрапило до мережі 29 травня, до зоопарку кинулися юрби туристів, щоб на власні очі побачити незвичайну зачіску Ханга Ханга.

"Зараз він тут найкрасивіший хлопчик, і дедалі більше людей приходять подивитися на нього", — кажуть наглядачі.

У Ґуанчжоу, місті на півдні Китаю, на вихідних температура піднялася до 32°C, досягнувши 89% вологості після рекордної найнижчої температури 13,7°C на початку цього місяця. Про те, що понад мільярд людей у Південній Азії зіткнулися з рекордною спекою, яка змушує їх "задихатися в будь-якій тіні, яку вони знайдуть", говорили ще минулого місяця. Температура в північній Індії та Пакистані, що межують з Китаєм, підскочила до 47 ° C після того, як Пакистан пережив найспекотніший березень за останній 61 рік.

Як повідомила минулого тижня газета Guardian, у місті Джейкобабад у Пакистані температура досягла 51°C. Міністр країни з питань зміни клімату вже попросив місцеву владу підготуватися до раптових повеней та потоку пацієнтів із тепловим ударом у лікарнях країни. Його побоювання мають під собою всі підстави, оскільки тепловий удар прискорив танення льодовиків у гірських хребтах Гімалаїв, Гіндукуша та Каркорама. Близько 30 льодовикових озер, що утворилися внаслідок нещодавнього підвищення температури, нині перебувають під загрозою небезпечного затоплення. За словами влади, це робить сім мільйонів людей безпосередньо вразливими.

У звіті ООН, опублікованому у квітні, йдеться, що за останні два десятиліття людство щорічно переживає від 350 до 500 середніх чи великих лих у всьому світі. Але Управління зниження ризику лиха (UNODRR) очікує, що до 2030 року це число збільшиться приблизно до 560 катастроф на рік, оскільки зміна клімату триває. Для порівняння, у період з 1970 по 2000 рік у світі відбувалося від 90 до 100 середніх та великих лих на рік.

Нагадаємо, у світі встановлено новий рекорд щодо тривалості життя собаки.