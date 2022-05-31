22-річний собака з Південної Кароліни потрапив до Книги рекордів Гіннесса
Той-фокстер'єр на прізвисько Пебблс отримала титул найдорослішого собаки у світі.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
22-річна той-фокстер'єр на прізвисько Пебблс стала найдорослішим собакою у світі. Вона потрапила до Книги Рекордів, обігнавши попереднього рекордсмена — 21-річного пса породи чихуахуа з Флориди, який у квітні цього року отримав звання найстарішого із собак, що нині живуть. На сьогодні Пебблс 22 роки та 64 дні. Про це повідомляють у виданні People.
"Боббі (господар Пебблс) сидів на дивані, а друзі та родичі почали листуватися та дзвонити з приводу історії, яку вони бачили про 21-річного собаку, який встановив рекорд", — розповіла господиня собаки Джулі Грегорі Книзі рекордів Гіннеса.
Справа в тому, що коли в ЗМІ розповіли історію 21-річного пса породи чихуахуа з Флориди, який отримав звання собаки, який прожив найбільше, господарі Пебблс із Південної Кароліни вирішили встановити справедливість, адже їхня улюблениця на цілий рік старша за попереднього рекордсмена.
Бобі та Джулі Грегорі подали заявку до Книги рекордів Гіннесса, і Пебблс отримала титул. Як пишуть у виданні, новонабута слава не надто вплинула на життя собаки. Вона, як і раніше, спить до п'ятої вечора та слухає музику в стилі кантрі.
"Вона любить слухати кантрі-музику, поки спить. Два її улюблені кантрі-виконавці — Конвей Твітті та Двайт Йокум", — сказала Джулі.
Пебблс з'явилася в родині Джуллі у 2000 році. Незважаючи на похилий для собаки вік, за словами її господарів, вона чудово почувається. У Пебблс міцне здоров'я завдяки збалансованому харчуванню та любові її власників. Собака любить теплі ванни та гарну їжу. Як особливе частування на свій 22-й день народження вона отримала реберця та собачий торт.
Джулі розповіла Книзі рекордів Гіннесса, що секрет довголіття всіх вихованців у тому, щоб до них ставилися, як до членів сім'ї. Улюбленцям потрібно забезпечити максимально щасливе середовище для життя та належне медобслуговування.
"Ми дійсно любимо її (Пебблс) найбільше у світі, тому те, що вона цього разу сяє, дійсно цінно для нас", — додала вона.
Раніше Фокус розповідав про знаменитого українського пса Патрона, який отримав премію на кінофестивалі в Каннах.