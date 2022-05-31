22-річний собака з Південної Кароліни потрапив до Книги рекордів Гіннесса

Той-фокстер'єр на прізвисько Пебблс отримала титул найдорослішого собаки у світі.

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22-річна той-фокстер'єр на прізвисько Пебблс стала найдорослішим собакою у світі. Вона потрапила до Книги Рекордів, обігнавши попереднього рекордсмена — 21-річного пса породи чихуахуа з Флориди, який у квітні цього року отримав звання найстарішого із собак, що нині живуть. На сьогодні Пебблс 22 роки та 64 дні. Про це повідомляють у виданні People.

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"Боббі (господар Пебблс) сидів на дивані, а друзі та родичі почали листуватися та дзвонити з приводу історії, яку вони бачили про 21-річного собаку, який встановив рекорд", — розповіла господиня собаки Джулі Грегорі Книзі рекордів Гіннеса.

Справа в тому, що коли в ЗМІ розповіли історію 21-річного пса породи чихуахуа з Флориди, який отримав звання собаки, який прожив найбільше, господарі Пебблс із Південної Кароліни вирішили встановити справедливість, адже їхня улюблениця на цілий рік старша за попереднього рекордсмена.

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[ + – ] Фото: Guinness World Records

Бобі та Джулі Грегорі подали заявку до Книги рекордів Гіннесса, і Пебблс отримала титул. Як пишуть у виданні, новонабута слава не надто вплинула на життя собаки. Вона, як і раніше, спить до п'ятої вечора та слухає музику в стилі кантрі.

"Вона любить слухати кантрі-музику, поки спить. Два її улюблені кантрі-виконавці — Конвей Твітті та Двайт Йокум", — сказала Джулі.

Пебблс з'явилася в родині Джуллі у 2000 році. Незважаючи на похилий для собаки вік, за словами її господарів, вона чудово почувається. У Пебблс міцне здоров'я завдяки збалансованому харчуванню та любові її власників. Собака любить теплі ванни та гарну їжу. Як особливе частування на свій 22-й день народження вона отримала реберця та собачий торт.

[ + – ] Фото: Instagram/pebbles_since_2000/ Фото: Instagram

Джулі розповіла Книзі рекордів Гіннесса, що секрет довголіття всіх вихованців у тому, щоб до них ставилися, як до членів сім'ї. Улюбленцям потрібно забезпечити максимально щасливе середовище для життя та належне медобслуговування.

"Ми дійсно любимо її (Пебблс) найбільше у світі, тому те, що вона цього разу сяє, дійсно цінно для нас", — додала вона.

Раніше Фокус розповідав про знаменитого українського пса Патрона, який отримав премію на кінофестивалі в Каннах.