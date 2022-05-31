22-летняя собака из Южной Каролины попала в Книгу рекордов Гиннесса

Той-фокстерьер по кличке Пебблс получила титул самой взрослой собаки в мире.

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22-летняя той-фокстерьер по кличке Пебблс стала самой взрослой собакой в мире. Она попала в Книгу Рекордов, обогнав предыдущего рекордсмена — 21-летнего пса породы чихуахуа из Флориды, который в апреле этого года получил звание самой старой из ныне живущих собак. На сегодняшний день Пебблс 22 года и 64 дня. Об этом сообщают в издании People.

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"Бобби (хозяин Пебблс) сидел на диване, а друзья и родственники начали переписываться и звонить по поводу истории, которую они видели о 21-летней собаке, установившей рекорд", — рассказала хозяйка собаки Джули Грегори Книге рекордов Гиннеса.

Дело в том, что когда в СМИ рассказали историю 21-летнего пса породы чихуахуа из Флориды, получившего звание самой долгоживущей собаки, хозяева Пебблс из Южной Коралины решили установить справедливость, ведь их любимеца на целый год старше предыдущего рекордсмена.

[ + – ] Фото: Guinness World Records

Боби и Джули Грегори подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса и Пебблс получила титул. Как пишут в издании, новообретенная слава не сильно повлияла на жизнь собаки. Она по-прежнему спит до пяти вечера и слушает музыку в стиле кантри.

"Она любит слушать кантри-музыку, пока спит. Два ее любимых кантри-исполнителя — Конвей Твитти и Дуайт Йокум", — сказала Джули.

Пебблс появилась в семье Джулли в 2000 году. Несмотря на преклонный для собаки возраст, по словам ее хозяев, она прекрасно себя чувствует. У Пебблс крепкое здоровье, благодаря сбалансированному питанию и любви ее владельцев. Собака обожает теплые ванны и хорошую еду. В качестве особого угощения на свой 22-й день рождения она получила ребрышки и собачий торт.

[ + – ] Фото: Instagram/pebbles_since_2000/ Фото: Instagram

Джули рассказала Книге рекордов Гиннесса, что секрет долголетия всех питомцев заключается в том, чтобы к ним относились как к членам семьи. Любимцам нужно обеспечить максимально счастливую среду для жизни и надлежащее медобслуживание.

"Мы действительно любим ее (Пебблс) больше всего на свете, поэтому то, что она на этот раз сияет, действительно ценно для нас", — добавила она.

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