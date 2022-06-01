Изящный и нежный. Пять идей для лучшего свадебного маникюра

Классикой свадебного маникюра остается френч в нюдовых оттенках.

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Свадьба — одно из самых волнительных событий. Подготовка к важному мероприятию может занять месяцы, включая поиск и примерку платья, выбор прически и макияжа, а также маникюр, который может стать дополнительной эффектной деталью образа невесты. Фокус собрал пять лучших идей для идеального свадебного маникюра.

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Нежный белый

Когда кто-то говорит "свадьба", в голове моментально возникают ассоциации с белым цветом. Платье невесты, фата, туфли, — все эти важные атрибуты чаще всего именно светлых оттенков. Потому белый цвет отлично подходит для свадебного маникюра, элегантно и нежно завершая образ. А если невеста хочет более праздничный дизайн, можно добавить глиттер, стразы или хрустальную крошку.

Нюдовый

Нежный нюд — один из лучших вариантов для свадебного маникюра. Ногти будут выглядеть естественно и ухоженно, при этом не отвлекая от платья невесты. Для нюдового маникюра можно выбрать оттенки от полупрозначных белых до молочных и нежно-розовых. Ноготки рекомендуем декорировать глиттером, стразами или любым другим вариантом, который вам подходит.

Френч

Французский маникюр считается классикой на все случаи жизни. Такой нейл-арт остается вне времени, потому подойдет любому свадебному образу. Френч не требует дополнительного декора, так как сам по себе французский маникюр — это завершенный дизайн.

Фото: Instagram

Сердечки

Те невесты, которым нюдовые нежные оттенки кажутся слишком скучными, могут добавить несколько ярких акцентов. Маникюр с романтичными сердечками не будет смотреться вызывающе, при этом создаст праздничное настроение.

[ + – ] Фото: Instagram Фото: Instagram

[ + – ] Фото: Instagram

[ + – ] Фото: Instagram Маникюр с сердечками выглядит очень романтично

Золотой акцент

Такая идея дизайна отлично подойдет для тех невест, кто готов поэкспериментировать, при этом хотят сохранить элегантность образа. Аккуратные золотые акценты добавят маникюру изящности и будут удачно гармонировать с обручальными кольцами.

[ + – ] Фото: Instagram Золотой акцент будет гармонирова с обручальными кольцами

Фокус ранее рассказывал, какие свадебные образы выбирают невесты во время войны. Среди наиболее популярных платья с аутентичной вышивкой, мини, а также шелковые платья без украшений.