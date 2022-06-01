Изящный и нежный. Пять идей для лучшего свадебного маникюра
Классикой свадебного маникюра остается френч в нюдовых оттенках.
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Свадьба — одно из самых волнительных событий. Подготовка к важному мероприятию может занять месяцы, включая поиск и примерку платья, выбор прически и макияжа, а также маникюр, который может стать дополнительной эффектной деталью образа невесты. Фокус собрал пять лучших идей для идеального свадебного маникюра.
Нежный белый
Когда кто-то говорит "свадьба", в голове моментально возникают ассоциации с белым цветом. Платье невесты, фата, туфли, — все эти важные атрибуты чаще всего именно светлых оттенков. Потому белый цвет отлично подходит для свадебного маникюра, элегантно и нежно завершая образ. А если невеста хочет более праздничный дизайн, можно добавить глиттер, стразы или хрустальную крошку.
Нюдовый
Нежный нюд — один из лучших вариантов для свадебного маникюра. Ногти будут выглядеть естественно и ухоженно, при этом не отвлекая от платья невесты. Для нюдового маникюра можно выбрать оттенки от полупрозначных белых до молочных и нежно-розовых. Ноготки рекомендуем декорировать глиттером, стразами или любым другим вариантом, который вам подходит.
Френч
Французский маникюр считается классикой на все случаи жизни. Такой нейл-арт остается вне времени, потому подойдет любому свадебному образу. Френч не требует дополнительного декора, так как сам по себе французский маникюр — это завершенный дизайн.
Сердечки
Те невесты, которым нюдовые нежные оттенки кажутся слишком скучными, могут добавить несколько ярких акцентов. Маникюр с романтичными сердечками не будет смотреться вызывающе, при этом создаст праздничное настроение.
Золотой акцент
Такая идея дизайна отлично подойдет для тех невест, кто готов поэкспериментировать, при этом хотят сохранить элегантность образа. Аккуратные золотые акценты добавят маникюру изящности и будут удачно гармонировать с обручальными кольцами.
Фокус ранее рассказывал, какие свадебные образы выбирают невесты во время войны. Среди наиболее популярных платья с аутентичной вышивкой, мини, а также шелковые платья без украшений.