Витончений і ніжний. П'ять ідей для найкращого весільного манікюру

Класикою весільного манікюру залишається френч у нюдових відтінках.

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Весілля — одна з найбільш хвилюючих подій. Підготовка до важливого заходу може зайняти місяці, включаючи пошук і примірку сукні, вибір зачіски та макіяжу, а також манікюр, який може стати додатковою ефектною деталлю образу нареченої. Фокус зібрав п'ять найкращих ідей для ідеального весільного манікюру.

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Ніжний білий

Коли хтось каже "весілля", у голові миттєво виникають асоціації з білим кольором. Сукня нареченої, фата, туфлі — всі ці важливі атрибути найчастіше саме світлих відтінків. Тому білий колір чудово пасує весільному манікюру, елегантно та ніжно завершуючи образ. А якщо наречена хоче святковіший дизайн, можна додати гліттер, стрази або кришталеву крихту.

Нюдовий

Ніжний нюд – один із найкращих варіантів для весільного манікюру. Нігті виглядатимуть природно та доглянуто, при цьому не відволікаючи від сукні нареченої. Для нюдового манікюру можна вибрати відтінки від напівпрозначних білих до молочних та ніжно-рожевих. Ноги рекомендуємо декорувати гліттером, стразами або будь-яким іншим варіантом, який вам підходить.

Френч

Французький манікюр вважається класикою на всі випадки життя. Такий нейл-арт залишається поза часом, тому пасуватиме до будь-якого весільного образу. Френч не вимагає додаткового декору, оскільки сам собою французький манікюр — це завершений дизайн.

Фото: Instagram

Серця

Ті наречені, яким нюдові ніжні відтінки здаються надто нудними, можуть додати кілька яскравих акцентів. Манікюр із романтичними серцями не матиме зухвалий вигляд, при цьому створить святковий настрій.

[ + – ] Фото: Instagram Фото: Instagram

[ + – ] Фото: Instagram

[ + – ] Фото: Instagram Манікюр із сердечками вигляд має дуже романтичний

Золотий акцент

Така ідея дизайну відмінно пасуватиме нареченим, які готовий поекспериментувати і при цьому хочуть зберегти елегантність образу. Акуратні золоті акценти додадуть манікюру витонченості та вдало гармоніюватимуть із обручками.

[ + – ] Фото: Instagram Золотий акцент буде гармонійний із обручками

Фокус раніше розповідав, які весільні образи обирають наречені під час війни. Серед найпопулярніших — сукні з автентичною вишивкою, міні, а також шовкові сукні без прикрас.