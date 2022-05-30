Весілля під час війни. Які вбрання вибирають наречені для урочистої церемонії

Серед найпопулярніших варіантів — сукні-вишиванки та міні.

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Війна впливає на моду і більшість українських наречених сьогодні замість пишних суконь принцес, актуальних у мирний час, вибирають практичніші варіанти, які краще зображають їхній настрій та акцентують на ідентичності.

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Фокус зібрав кілька актуальних нарядів, які підходять для урочистої церемонії.

Автентичний стиль

Весільні образи в українському стилі були на піку популярності у 2014-2015 роках, коли почалася війна на Сході нашої країни. Пізніше сукні та сорочки з вишитими автентичними візерунками витіснили інші модні тенденції. Проте з початку повномасштабної війни в Україні дедалі більше молодят знову вибирають вишиванки як весільні вбрання.

Крім того, що сукня в українському стилі має дуже гарний вигляд, для нареченої є й інша важлива перевага — таке вбрання після урочистої церемонії можна запросто вписати у повсякденне життя та надягати на інші заходи, що зазвичай майже неможливо з класичними весільними сукнями.

Вишиванки

Замість сукні з вишитими автентичними візерунками можна вибрати класичну білу вишиванку та підібрати до неї спідницю. Таке вбрання матиме урочистий та практичний вигляд.

Мініплаття

Весільні сукні в підлогу з різними прикрасами у вигляді камінчиків і бусинок, безліччю спідниць, кількома метрами шлейфа зазвичай дуже важкі, і в них дуже жарко. Через кілька годин після початку заходу наречена почувається у святковому скафандрі, з якого хочеться якнайшвидше вибратися. Саме тому все популярнішими стають короткі легкі весільні сукні з мінімум прикрас. Нещодавно такий образ обрала відома американська теледіва Кортні Кардаш'ян.

Замість фати з мінісукнями мають чудовий вигляд квіткові обручі-вінки. Як яскравий акцент можна вибрати туфлі на підборах або стильні прикраси.

Мінімалізм

Мають дуже стильний та свіжий вигляд прості шовкові комбінації або атласні сукні без надмірностей. Доповнити весільний образ можна яскравими аксесуарами — сережками, туфлями, сумочкою або букетом квітів. У такій сукні наречена почувається легко та невимушено. А це дуже важливо в такий зворушливий день.

Брючний костюм

Можливою альтернативою весільній сукні може стати брючний костюм, який підійде для будь-яких вечірок після урочистостей. Причому білий жакет можна носити окремо як стильну накидку поверх легких суконь у холодні літні вечори.

Раніше Фокус розповідав про те, як відсвяткували весілля старший син Девіда Бекхема та Вікторії Бекхем Бекхем та Нікола Пельтц.

Також Фокус писав про весілля американської теледіви Кортні Кардаш'ян та Тревіса Баркера.