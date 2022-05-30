Свадьба во время войны. Какие наряды выбирают невесты для торжественной церемонии

Среди наиболее популярных вариантов — платья-вышиванки и мини.

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Война влияет на моду и большинство украинских невест сегодня вместо пышных платьев принцесс, актуальных в мирное время, выбирают более практичные варианты, которые лучше отражают их настроение и подчеркивают идентичность.

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Фокус собрал несколько актуальных нарядов, подходящих для торжественной церемонии.

Аутентичный стиль

Свадебные образы в украинском стиле были на пике популярности в 2014-2015 году, когда началась война на Востоке нашей страны. Позже платья и сорочки с вышитыми аутентичными узорами вытеснили другие модные тенденции. Однако с начала полномасштабной войны в Украине все больше молодоженов вновь выбирают вышиванки в качестве свадебных нарядов.

Кроме того, что платье в украинском стиле выглядит очень красиво, для невесты есть и другое важное преимущество — такой наряд после торжественной церемонии можно запросто вписать в повседневную жизнь и надевать на другие мероприятия, что обычно почти невозможно с классическими свадебными платьями.

Вышиванки

Вместо платья с вышитыми аутентичными узорами можно выбрать классическую белую вышиванку и подобрать к ней юбку. Такой наряд будет выглядеть торжественно и практично.

Мини-платье

Свадебные платья в пол с разными украшениями в виде камушков и бусинок, множеством юбок, несколькими метрами шлейфа обычно очень тяжелые, и в них жутко жарко. Спустя несколько часов после начала мероприятия невеста чувствует себя в праздничном скафандре, из которого хочется поскорее выбраться. Именно по этой причине все более популярными становятся короткие легкие свадебные платья с минимум украшений. Недавно такой образ выбрала известная американская теледива Кортни Кардашьян.

Вместо фаты с мини-платьями здорово смотрятся цветочные обручи-венки. В качестве яркого акцента можно выбрать туфли на каблуке или стильные украшения.

Минимализм

Очень стильно и свежо смотрятся простые шелковые комбинации или атласные платья без излишеств. Дополнить свадебный образ можно яркими аксессуарами — сережками, туфлями, сумочкой или букетом цветов. В таком платье невеста чувствует себя легко и непринужденно. А это очень важно в такой волнительный день.

Брючный костюм

Возможной альтернативой свадебному платью может стать брючный костюм, который подойдет для любых вечеринок после торжества. Причем белый жакет можно носить отдельно в качестве стильной накидки поверх легких платьев в холодные летние вечера.

Ранее Фокус рассказывал о том, как отпраздновали свадьбу старший сын Дэвида Бекхэма и Виктории Бекхэм Бекхэм и Никола Пельтц.

Также Фокус писал о свадьбе американской теледивы Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера.