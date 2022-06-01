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Альтернатива рису: вкусный плов с булгуром от Евгения Клопотенко

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плов
Фото: Клопотенко

Такой плов получается не менее вкусным за оригинальный, а булгур имеет интересное ореховое послевкусие.

Рассыпчатый плов с рисом, мясом и специями – желанное блюдо на любом столе. Однако не все знают, что рис можно с успехом заменить булгуром, который не менее вкусный и питательный. Как приготовить идеальный плов с булгуром, рассказал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Плов с булгуром

Ингредиенты:

  • Свиная мякоть – 500 гр;
  • Булгур – 250 гр;
  • Подсолнечное масло – 1 ст. л;
  • Лук – 1 шт;
  • Морковь – 1 шт;
  • Томатная паста – 1 ст. л;
  • Зира, тмин, черный молотый перец – по вкусу;
  • Вода – 500 мл;
  • Соль – ½ ч. л.

Способ приготовления:

Морковь и лук очистить, нарезать кубиками среднего размера. Если овощи маленькие, то их количество для плова можно увеличить. Свинину помыть и нарезать порционными кусками среднего размера.

Посуду, где будет готовиться плов, а это котелок, кастрюля с толстым дном или глубокая сковорода, разогреть и налить туда подсолнечное масло. Затем выложить лук и морковь и жарить до размягчения овощей. Добавить мясо и обжарить его до тех пор, пока на нем не появится золотистая корочка.

Затем добавить томатную пасту, перемешать и готовить одну минуту на среднем огне. После этого необходимо влить 500 мл воды, добавить зиру и тмин по вкусу, черный молотый перец, соль.

Дальше в котелок засыпается булгур. Накрыть посуду крышкой и держать на небольшом огне около 40 минут.

Тем, кто хочет разнообразить вкус блюда, придав ему еще большей восточности, можно добавить в плов чеснок и зеленый перец.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить идеальный куриный бульон, который, кстати, можно взять для плова вместо воды. Тогда вкус блюда получится насыщенным и еще более мясным.