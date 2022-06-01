Альтернатива рису: смачний плов із булгуром від Євгена Клопотенка

Такий плов виходить не менш смачним за оригінальний, а булгур має цікавий горіховий смак.

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Розсипчастий плов із рисом, м'ясом і спеціями — бажана страва на будь-якому столі. Однак не всі знають, що рис можна з успіхом замінити на булгур, який не менш смачний і поживний. Як приготувати ідеальний плов із булгуром, розповів український шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Плов із булгуром

Інгредієнти:

свиняча м'якоть — 500 г;

булгур — 250 г;

соняшникова олія — 1 ст. л;

цибуля — 1 шт;

морква — 1 шт.;

томатна паста — 1 ст. л;

зіра, кмин, чорний мелений перець — до смаку;

вода — 500 мл;

сіль — ½ ч. л.

Спосіб приготування:

Моркву та цибулю очистити, нарізати кубиками середнього розміру. Якщо овочі маленькі, їх кількість для плову можна збільшити. Свинину помити та нарізати порційними шматками середнього розміру.

Посуд, де готуватиметься плов, а це казанок, каструля з товстим дном або глибока сковорода, розігріти і налити туди соняшникову олію. Потім викласти цибулю та моркву і смажити до розм'якшення овочів. Додати м'ясо й обсмажити його, доки на ньому не з'явиться золотиста скоринка.

Потім додати томатну пасту, перемішати та готувати одну хвилину на середньому вогні. Після цього необхідно влити 500 мл води, додати зіру та кмин за смаком, чорний мелений перець, сіль.

Далі в казанок засипається булгур. Накрити посуд кришкою і тримати на невеликому вогні приблизно 40 хвилин.

Тим, хто хоче урізноманітнити смак страви, надавши йому ще більшої східності, можна додати в плов часник і зелений перець.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати ідеальний курячий бульйон, який можна взяти для плову замість води. Тоді смак страви вийде насиченим і ще м'яснішим.