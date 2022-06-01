50-летняя Вайнона Райдер напомнила о себе дерзкой фотосессией для Marc Jacobs

Вайнона примерила наряды в стиле гранж-грэм и невероятного дизайна обувь, которая сочеталась с сумками от Marc Jacobs.

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Американская актриса Вайнона Райдер снялась в новой рекламной кампании сумок J Marc от Marc Jacobs. Бэкстейдж фотосессии появился на странице бренда, а сама знаменитость опубликовала в сети один снимок.

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Съемка состоялась через 22 года после того, как Вайнона украла свитер этого же бренда в фирменном магазине, что сильно ударило по ее репутации и карьере.

На снимках Райдер запечатлена в эстетике гранж-глэм: дерзкая прическа, оригинальная обувь на огромной платформе и каблуках, темная подводка для глаз.

Райдер позировала, пригнувшись, в очень модном винтажном нежно-голубом платье-комбинации с кружевом и черными ремешками на платформе, а также в соответствующей черной кожаной версии новой сумки через плечо J Marc с толстым ремешком.

Прямоугольную кожаную сумку можно носить тремя способами, каждый из которых был продемонстрирован Райдер: как клатч, через плечо или на плече. Модель имеет несколько цветов. Кроме черного, это бледно-розовый, синий и зеленый, а также двухцветные варианты.

Бренд поделился забавным закулисным видео, в котором Вайнона хихикала на съемочной площадке, играя с сумкой в ​​толстовке большого размера и даже находя минутку, чтобы насладиться сливочным десертом.

Вайнона Райдер – давняя муза Марка Джейкобса. Она стала лицом модной кампании бренда у 2003 году, всего через два года после кражи в магазине. В 2016-м она снялась для линейки косметики этого же производителя.

Много лет Вайнона не появлялась на публике. Однако в последние годы ее карьера пошла в гору. В 2016 году она сыграла Джойс Байерс в сериале Netflix "Очень странные дела". Он рассказывает о жителях небольшого выдуманного городка в Индиане в 1980-х годах, где начинают происходить странные сверхъестественные события, в результате которых пропадает мальчик.

Недавно вышел четвертый сезон сериала. Кроме Райдер, в актерский состав вошли Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун и Финн Вулфард, которые благодаря проекту стали знаменитыми.

Напомним, Киану Ривз рассказал, что женился на вайноне Райдер во время съемок фильма о Дракуле.