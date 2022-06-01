50-річна Вайнона Райдер нагадала про себе зухвалою фотосесією для Marc Jacobs

Вайнона приміряла вбрання в стилі гранж-грим і неймовірного дизайну взуття, яке поєднувалося із сумками від Marc Jacobs.

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Американська актриса Вайнона Райдер знялася в новій рекламній кампанії сумок J Marc від Marc Jacobs. Бекстейдж фотосесії з'явився на сторінці бренду, а сама знаменитість опублікувала в мережі один знімок.

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Зйомка відбулася через 22 роки після того, як Вайнона вкрала светр цього ж бренду у фірмовому магазині, що сильно вдарило по її репутації та кар'єрі.

На знімках Райдер зображена в естетиці гранж-глем: зухвала зачіска, оригінальне взуття на величезній платформі та підборах, темна підводка для очей.

Райдер позувала, пригнувшись, у дуже модній вінтажній ніжно-блакитній сукні-комбінації з мереживом ф чорними ремінцями на платформі, а також у відповідній чорній шкіряній версії нової сумки через плече J Marc із товстим ремінцем.

Прямокутну шкіряну сумку можна носити трьома способами, кожен із яких був продемонстрований Райдер: як клатч, через плече або на плечі. Модель має кілька кольорів. Крім чорного, це блідо-рожевий, синій і зелений, а також двокольорові варіанти.

Бренд поділився веселим закулісним відео, у якому Вайнона хихотіла на знімальному майданчику, граючи із сумкою в толстовці великого розміру та навіть знаходячи хвилинку, щоб насолодитися вершковим десертом.

Вайнона Райдер — давня муза Марка Джейкобса. Вона стала обличчям модної кампанії бренду у 2003 році, лише через два роки після крадіжки в магазині. 2016-го вона знялася для лінійки косметики цього ж виробника.

Багато років Вайнона не з'являлася на публіці. Проте останніми роками її кар'єра пішла вгору. У 2016 році вона зіграла Джойс Байєрс у серіалі Netflix "Дивні дива". Він розповідає про мешканців невеликого вигаданого містечка в Індіані у 1980-х роках, де починають відбуватися дивні надприродні події, внаслідок яких пропадає хлопчик.

Нещодавно вийшов четвертий сезон серіалу. Окрім Райдер, до акторського складу увійшли Девід Гарбор, Міллі Боббі Браун і Фін Вулфард, які завдяки проєкту стали знаменитими.

Нагадаємо, Кіану Рівз розповів, що одружився з Вайноною Райдер під час зйомок фільму про Дракулу.