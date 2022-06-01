Королевская еда. Рецепты блюд, которые ест Елизавета II

Елизавета II любит простую еду и не представляет жизни без кусочка шоколадного торта.

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96-летняя королева Великобритании, как известно, предпочитает довольно скромные блюда из понятных продуктов. На завтрак она выбирает хлопья с фруктами или омлет, на обед рыбу на гриле или курицу с овощами, на ужин жаркое. В меню королевы всегда много овощей и сезонных фруктов. Между основными приемами пищи Елизавета II может позволить себе аперитив, а на десерт — обязательно кусочек любимого шоколадного торта.

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Есть несколько правил, которые соблюдаются на королевской кухне. Елизавете II не готовят высокоуглеводные блюда, вроде пасты, риса и картофеля. Чеснок и лук под запретом, потому что у монарха всегда должно быть свежее дыхание.

Фокус собрал варианты известных королевских блюд, которые ежедневно подают на стол Елизавете II.

Завтрак

Утро Елизавета II начинает с чашки чая "Эрл Грей" без молока и сахара. После чего обычно королева завтракает хлопьями с фруктами. Британскому монарху нравится продукция Special K. Но Kellogg’s, Quaker Oats и Weetabix.

Иногда Елизаветы II выбирает на завтрак омлет с копченым лососем и трюфелем или тосты с мармеладом. Интересно, что королева всегда просит, чтобы омлет готовили из коричневых яиц. По мнению британского монарха, они гораздо вкуснее белых. А рыба обязательно должна быть из поместья Балморал — там самая лучшая. Что касается трюфеля, королевские повара не раз отмечали, что Елизавета II не расточительна и позволяет себе дорогие грибы в основном в тех случаях, когда ей кто-то их дарит.

Тосты с джемом от Wilkin & Sons— еще один вариант королевского завтрака или перекуса. Елизавета II обожает малиновый джем. Идеальные тосты — те, у которых срезаны все корочки по бокам. По одной из версий, связано это со старой английской традицией, о которой однажды в документальной фильме "Секреты королевской кухни" рассказал бывший королевский шеф-повар Грэм Ньюбоулд. По его словам, королевские особы никогда не едят квадратных бутербродов, потому что считается, что любой, кто преподносит монарху еду с острыми краями, посягает на английский трон.

По другой — якобы во время правления королевы Виктории ее супруг, принц Альберт, считал, что есть пищу "в форме гроба" — к несчастью.

[ + – ] Королева никогда не ест сэндвичи с корочками по краям Фото: Instagram

Хлеб должен быть смазан тонким слоем сливочного масла, а сверху сладкое варенье.

Несладкие сэндвичи королева тоже любит. Например, глава британской монархии предпочитает тосты с тунцом во время послеобеденного чая. Шеф-повар Оуэн Ходжсон, который работал на королевской кухне в начале 90-х, вспоминал, что пару кусочков хлеба нужно было смазать тонким слоем сливочного масла, положить на него смесь из тунца и майонеза, парочку слайсов огурца, затем соединить сэндвич и разрезать его вдоль, чтобы получились два треугольника. Другие варианты королевских сэндвичей — с копченым лососем, мягким сыром, ветчиной и горчицей.

Обед

Перед ланчем королева может позволить себе аперитив из джина и Dubonnet с дольками лимона и льдом. Бывший королевский повар МакГрейди рассказывал, что на обед Елизавета II обычно выбирает простую еду — дуврскую камбалу на гриле со шпинатом, цукини и лесными грибами или курицу-гриль с салатом.

Традиционно после ланча королева пьет чай с маленькими несладкими сэндвичами, сконами, круглыми сэндвичами с вареньем, о которых мы рассказывали выше, а также с кусочком торта — шоколадного бисквита или имбирного пирога.

[ + – ] Традиционные английские сконы - неотъемлимая часть королевских чаепитий Фото: Instagram

Ужин

Британская королева предпочитает на ужин что-нибудь мясное. Это может быть жаркое из говядины, оленины, ягненка, баранины или куропатки или гэльский стейк из говяжьего филе хорошо прожаренного с добавлением специального соуса, который готовят из виски, грибов и сливок.

Стейк монарх выбирает чаще всего тогда, когда проводит летние каникулы в Балморале. В это чудесное время королева расслабляется и даже может съесть на ужин бургер, правда, довольно причудливым образом.

Бывший шеф-повар Елизаветы II МакГрейди как-то вспоминал, что в Балморале повара сами готовили бургеры из оленины для королевы. Но никогда не сервировали это блюдо с булочкой. Королева из-за викторианского воспитания не может позволить себе есть бургер руками, поэтому отказывается от булочки и ест мясо с огурцом, листиком салата и соусом, орудуя ножом и вилкой.

[ + – ] Королевский бургер без булочки Фото: Соцсети

На десерт после ужина Елизавета II может выбрать сезонные фрукты из королевского сада или порцию шоколада — без него королева не мыслит чаепитие. Также глава британской монархии не откажется от кусочка любимого шоколадного торта, если не успела сделать это с утра или в обед, или съест шоколадный кекс.