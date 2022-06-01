Королівська їжа. Рецепти страв, які їсть Єлизавета II

Єлизавета II любить просту їжу і не уявляє життя без шматочка шоколадного торта.

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96-річна королева Великобританії, як відомо, віддає перевагу досить скромним стравам зі зрозумілих продуктів. На сніданок вона вибирає пластівці з фруктами або омлет, на обід рибу на грилі або курку з овочами, на вечерю печеню. В меню королеви завжди багато овочів та сезонних фруктів. Між основними прийомами їжі Єлизавета II може дозволити собі аперитив, а на десерт обов'язково шматочок улюбленого шоколадного торта.

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Є кілька правил, які дотримуються на королівській кухні. Єлизаветі II не готують багатовуглеводні страви, на кшталт пасти, рису та картоплі. Часник та цибуля під забороною, тому що в монарха завжди має бути свіже дихання.

Фокус зібрав варіанти відомих королівських страв, які щодня подають на стіл Єлизаветі ІІ.

Сніданок

Ранок Єлизавета II починає з чашки чаю "Ерл Грей" без молока та цукру. Після чого зазвичай королева снідає пластівцями із фруктами. Британському монарху подобається продукція Special K. Але Kellogg's, Quaker Oats та Weetabix.

Іноді Єлизавети II вибирає на сніданок омлет із копченим лососем та трюфелем або тости з мармеладом. Цікаво, що королева завжди просить, щоби омлет готували з коричневих яєць. На думку британського монарха, вони набагато смачніші за білі. А риба обов'язково має бути з маєтку Балморал — там найкраща. Що ж до трюфеля, королівські кухарі неодноразово зазначали, що Єлизавета II не марнотратна і дозволяє собі дорогі гриби переважно у випадках, коли їй хтось їх дарує.

Тости з джемом від Wilkin & Sons ще один варіант королівського сніданку або перекусу. Єлизавета II любить малиновий джем. Ідеальні тости — ті, в яких зрізані всі скоринки з боків. За однією з версій, пов'язано це зі старою англійською традицією, про яку якось у документальному фільмі "Секрети королівської кухні" розповів колишній королівський шеф-кухар Грем Ньюбоулд. За його словами, королівські особи ніколи не їдять квадратних бутербродів, бо вважається, що будь-хто, хто підносить монарху їжу з гострими краями, посягає на англійський трон.

Інша версія — нібито під час правління королеви Вікторії її чоловік, принц Альберт, вважав, що їсти "у формі труни" — до нещастя.

[ + – ] Королева ніколи не їсть сендвічі зі скоринками по краях Фото: Instagram

Хліб повинен бути змащений тонким шаром вершкового масла, а зверху солодке варення.

Несолодкі бутерброди королева теж любить. Наприклад, глава британської монархії віддає перевагу тостам з тунцем під час пообіднього чаю. Шеф-кухар Оуен Ходжсон, який працював на королівській кухні на початку 90-х, згадував, що пару шматочків хліба потрібно було змастити тонким шаром вершкового масла, покласти на нього суміш із тунця та майонезу, парочку слайсів огірка, потім з'єднати сендвіч та розрізати його вздовж, щоб вийшли два трикутники. Інші варіанти королівських сендвічів — з копченим лососем, м'яким сиром, шинкою та гірчицею.

Обід

Перед ланчем королева може дозволити собі аперитив із джину та Dubonnet з часточками лимона та льодом. Колишній королівський кухар МакГрейді розповідав, що на обід Єлизавета II зазвичай обирає просту їжу — дуврську камбалу на грилі зі шпинатом, цукіні та лісовими грибами або курку-гриль із салатом.

Традиційно після ланчу королева п'є чай з маленькими несолодкими бутербродами, сконами, круглими бутербродами з варенням, про які ми розповідали вище, а також зі шматочком торта — шоколадного бісквіта або імбирного пирога.

[ + – ] Традиційні англійські скони — невід'ємна частина королівських чаювань Фото: Instagram

Вечеря

Британська королева надає перевагу на вечерю чомусь м'ясному. Це може бути печеня з яловичини, оленини, ягняти, баранини або куріпки або гельський стейк із яловичого філе добре прожареного з додаванням спеціального соусу, який готують із віскі, грибів та вершків.

Стейк монарх вибирає найчастіше тоді, коли проводить літні канікули у Балморалі. В цей час королева розслабляється і навіть може з'їсти на вечерю бургер, щоправда, досить химерним чином.

Колишній шеф-кухар Єлизавети II Мак-Грейді якось згадував, що в Балморалі кухарі самі готували бургери з оленини для королеви. Але ніколи не сервірували цю страву з булочкою. Королева через вікторіанське виховання не може дозволити собі їсти бургер руками, тому відмовляється від булочки та їсть м'ясо з огірком, листочком салату та соусом, орудуючи ножем та виделкою.

[ + – ] Королівський бургер без булочки Фото: Соцсети

На десерт після вечері Єлизавета II може вибрати сезонні фрукти з королівського саду чи порцію шоколаду — без нього королева не чаює. Також глава британської монархії не відмовиться від шматочка улюбленого шоколадного торта, якщо не встигла зробити це вранці або в обід, або з'їсть шоколадний кекс.