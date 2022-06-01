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Бохо-боб – самая модная стрижка лета 2022

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Фото: Instagram headrushdesigns | Бохо-боб - модный тренд лета 2022

Стрижка боб является одной из самых популярных в мире, но в этом году она претерпела некоторые изменения

Стрижка боб, как и каре, — одна из самых популярных стрижек. Среди знаменитостей, ее поклонницей является Виктория Бекхэм. И боб уже более ста лет не сдает позиций. О новой стрижке этого лета пишет Hairstyles Weekly.

Придумал в то время революционную стрижку французский парикмахер Антуан де Пари в 1909 году. Его вдохновил образ Жанны д’Арк, а прическа стала популярна среди молодых девушек, которые стремились вслед за корсетами, избавиться и от сложных укладок со шпильками.

В то время, чтобы сделать себе стрижку боб, нужно было обладать смелостью, потому что появление с ней в обществе могло произвести фурор и вызвать скандал одновременно.

В наше время каждая женщина может стричься и носить такие прически, как ей угодно, и боб с 1909 года также изменился. Парикмахеры постоянно вносят в технику ее исполнения свои нюансы, дополняют стрижку новыми акцентами в зависимости от формы лица клиентки или ее индивидуальных пожеланий.

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Фото: Instagram headrushdesigns

В этом сезоне в трендах оказался бохо-боб. Идеальная стрижка для лета с присущей ей небрежностью и очарованием.

Суть в том, что классический боб лишают его фирменной графичности, а прядям добавляют динамики, создавая иллюзию, что волосы уже отросли.

За такой стрижкой проще ухаживать – отрастая, она не выглядит неряшливой, а укладывать ее куда проще классического боба: ведь небрежность только добавляет ей шарм.

Голливудский стилист Тедди Бикерс говорит, что такой бохо-боб идеально подходит для дам, которые не решаются сделать слишком короткую стрижку.

"Мне нравится напоминать своим клиенткам, что они всегда могут вернуться, и мы отрежем чуть больше волос", — отмечает стилист и говорит, что для идеальной небрежной укладки лучше использовать текстурирующий спрей.

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Стрижка бохо-боб универсальна, ведь ее обладательница может поиграть с текстурой волос: завить их, сделать локоны, растрепать, или вытянуть в ровные пряди. Возможности стиля безграничны. Этот тренд отлично подходит для занятой девушки, которая не хочет тратить слишком много времени на прическу и при этом выглядеть великолепно.

Если хочется немного усложнить стрижку, то можно добавить к образу челку.

Напомним, стиль "бохо" родился в богемных кругах. Он сочетает в себе креативность, романтику и свободу самовыражения, и потому очень популярен среди творческих людей. Он взял немного от стиля хиппи, милитари и этники. Одеваясь в стиле бохо, нужно помнить, что в нем должна присутствовать небрежность. Среди приверженцев этого стиля: Джонни Депп, сестры Олсен, Пэрис Джексон и Кейт Мосс.