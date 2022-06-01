Бохо-боб – наймодніша стрижка літа 2022

Стрижка боб є однією з найпопулярніших у світі, але цьогоріч вона зазнала деяких змін.

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Стрижка боб, як і каре, — одна з найпопулярніших стрижок. Серед знаменитостей, її шанувальницею є Вікторія Бекхем. І боб уже понад сто років не здає позицій. Про нову стрижку цього літа пише Hairstyles Weekly.

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Вигадав тоді революційну стрижку французький перукар Антуан де Парі в 1909 році. Його надихнув образ Жанни д'Арк, а зачіска стала популярною серед молодих дівчат, які прагнули слідом за корсетами, позбутися і складних укладок зі шпильками.

У той час, щоб зробити собі стрижку боб, потрібно було мати сміливість, тому що поява з нею в суспільстві могла викликати фурор і скандал одночасно.

У наш час кожна жінка може стригтися і носити зачіски, як їй завгодно, і боб із 1909 року також змінився. Перукарі постійно вносять в техніку її виконання свої нюанси, доповнюють стрижку новими акцентами залежно від форми обличчя клієнтки або її індивідуальних побажань.

Фото: Instagram headrushdesigns

Цього сезону в трендах опинився бохо-боб. Ідеальна стрижка для літа з властивою їй недбалістю і чарівністю.

Суть у тому, що класичний боб позбавляють його фірмової графічності, а пасмам додають динаміки, створюючи ілюзію, що волосся вже відросло.

За такою стрижкою простіше доглядати — відростаючи, вона не виглядає неохайною, а укладати її куди простіше за класичний боб: адже недбалість тільки додає їй шарму.

Голлівудський стиліст Тедді Бікерс каже, що такий бохо-боб ідеально підходить для жінок, які не наважуються зробити занадто коротку стрижку.

"Мені подобається нагадувати своїм клієнткам, що вони завжди можуть повернутися, і ми відріжемо трохи більше волосся", — зазначає стиліст і каже, що для ідеальної недбалої укладки краще використовувати текстурувальний спрей.

Стрижка бохо-боб універсальна, адже її володарка може пограти з текстурою волосся: завити їх, зробити локони, розтріпати, або витягнути в рівні пасма. Можливості стилю безмежні. Цей тренд чудово підходить для зайнятої дівчини, яка не хоче витрачати надто багато часу на зачіску і водночас виглядати чудово.

Якщо хочеться трохи ускладнити стрижку, можна додати до образу чубчик.

Нагадаємо, стиль "бохо" народився у богемних колах. Він поєднує в собі креативність, романтику та свободу самовираження, і тому дуже популярний серед творчих людей. Він узяв трохи від стилю хіпі, мілітарі й етніки. Одягаючись у стилі бохо, треба пам'ятати, що в ньому має бути недбалість. Серед прихильників цього стилю: Джонні Депп, сестри Олсен, Періс Джексон та Кейт Мосс.