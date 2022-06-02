В Интернете шутят над символичным украшением Эмбер Херд, которое она надела на финальное заседание по делу о клевете.

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Эмбер Херд проиграла суд Джонни Деппу в серьге-пчелке от Gucci. На этот забавный символичный факт обратили внимание пользователи Twitter, которые все время внимательно следили за процессом по делу о клевете.

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Фанаты вспомнили вирусный ролик в TikTok, на котором звезда "Аквамена" рассказывала суду присяжных "душераздирающую" историю о том, как во время ссоры с Джонни Деппом ее собака наступила на пчелу. Когда адвокаты актера заметили, что неожиданный факт из истории бывшей супруги звезды "Пиратов Карибского моря" не имеет никакого отношения к делу, актриса жутко поморщила, будто увидела что-то крайне неприятное, и продолжила описывать инцидент.

После того как видео попало в TikTok, пользователи стали придумывать смешные фразы в рифму "моя собака наступила на пчелу". Эта фраза стала символом бессмысленности аргументов Эмбер Херд, которая пыталась убедить присяжных в том, что бывший супруг избивал ее.

Теперь пользователи Twitter продолжают шутить на тему "моя собака наступила на пчелу" в контексте проигранного Эмбер Херд дела о клевете и удивляются, зачем актриса надела ту самую серьгу с пчелой в день вынесения судебного решения.

"Все еще издеваетесь над нами даже в день приговора?? Эта проклятая серьга в виде пчелы?!?!" — написала одна из пользовательниц Твиттера.

"С ума сойти, Депп выиграл суд и теперь собаке Эмбер Херд придется наступить на 50 млн пчел", — пошутил другой пользователь Twitter.

"Эмбер Херд — Моя собака наступила на пчелу. Депп: Присяжные услышали мою просьбу. Суд: Эмбер заплатит Джонни 15 миллионов компенсации" — написали в Twitter.

Напомним, 1 июня в США завершился один из самых громких судебных процессов последних лет между 58-летним голливудским актером Джонни Деппом и его бывшей супругой, 36-летней Эмбер Херд. Суд признал актрису виновной в клевете и обязал выплатить бывшему мужу $15 млн — изначально Депп требовал $50 млн компенсации. Актер в свою, в свою очередь, заплатит экс-супруге всего $2 млн вместо $100 млн.

Фокус ранее рассказывал о том, как Эмбер Херд отреагировала на проигрыш в суде. Актриса сказала, что убита горем.