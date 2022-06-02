В інтернеті жартують над символічною прикрасою Ембер Герд, яку вона надягла на фінальне засідання у справі про наклеп.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Ембер Герд програла суд Джонні Деппу в сережці-бджілці від Gucci. На цей кумедний символічний факт звернули увагу користувачі Twitter, які постійно уважно стежили за процесом у справі про наклеп.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Фанати згадали вірусний ролик у TikTok, на якому зірка "Аквамена" розповідала суду присяжних "несамовиту" історію про те, як під час сварки з Джонні Деппом її собака наступила на бджолу. Коли адвокати актора помітили, що несподіваний факт з історії колишньої дружини зірки "Піратів Карибського моря" не має жодного стосунку до справи, акторка дуже поморщила, ніби побачила щось вкрай неприємне, і продовжила описувати інцидент.

Після того як відео потрапило в TikTok, користувачі стали вигадувати смішні фрази в риму "мій собака наступив на бджолу". Ця фраза стала символом безглуздості аргументів Ембер Герд, яка намагалася переконати присяжних у тому, що колишній чоловік бив її.

Тепер користувачі Twitter продовжують жартувати на тему "мій собака наступив на бджолу" в контексті програної Ембер Герд справи про наклеп і дивуються, навіщо акторка одягла ту саму сережку з бджолою в день винесення судового рішення.

"Все ще знущаєтеся з нас навіть у день вироку?? Ця проклята сережка у вигляді бджоли?!?!" — Написала одна з користувачок Твіттера.

"Збожеволіти, Депп виграв суд і тепер собаці Ембер Герд доведеться наступити на 50 млн бджіл", — пожартував інший користувач Twitter.

"Ембер Герд — Мій собака наступив на бджолу. Депп: Присяжні почули моє прохання. Суд: Ембер заплатить Джонні 15 мільйонів компенсації" — написали у Twitter.

Нагадаємо, 1 червня у США завершився один із найгучніших судових процесів останніх років між 58-річним голлівудським актором Джонні Деппом та його колишньою дружиною, 36-річною Ембер Герд. Суд визнав акторку винною в наклепі та зобов'язав виплатити колишньому чоловікові $15 млн — спочатку Депп вимагав $50 млн компенсації. Актор з сіого боку, заплатить ексдружині всього $2 млн замість $100 млн.

Фокус раніше розповідав про те, як Ембер Герд відреагувала на програш у суді. Акторка сказала, що вбита горем.