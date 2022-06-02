Британка собрала крупнейшую в мире коллекцию вещей, посвященную королевской семье (видео)

В коллекции – свыше 12 тысяч предметов, начиная от чашек и заканчивая картинами.

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78-летняя жительница Уэмбли, на северо-западе Лондона, Маргарет Тайлер собрала более 12 тысяч предметов, связанных с британской королевской семьей, начиная от чашек и заканчивая картинами и статуэтками, сообщает Euronews.

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Свою коллекцию женщина продемонстрировала СМИ по случаю 70-летнего юбилея правления королевы, пригласив журналистов в "Дом наследия", превращенный в настоящий музей. Она встретила гостей в пиджаке Union Jack, а у ее жилища красовались два садовых гнома в образе королевы Елизаветы II.

"Замечательно, что королева провела на троне 70 лет. Единственное, что меня огорчает, это то, что принца Филиппа здесь нет", – сказала она.

По ее словам, она покупает все, что ей нравится, главное, чтобы это имело отношение к монаршему семейству. Дошло до того, что дети Маргарет запрещают ей заходить в Интернет, чтобы она снова не потратила много денег.

Коллекция занимает пять комнат ее дома. Одна из них полностью посвящена принцессе Диане. Например, на потолке нарисован портрет "Леди Ди".

"Это была непростая работа, потому что ты все время держишь руку в воздухе, тебе всегда нужно отдыхать", – говорит Маргарет.

Охотясь за королевскими реликвиями, миссис Тайлер не упускает возможности встретиться с королевской семьей. Начиная с 19 лет, когда она переехала из Херефордшира на западе Англии в Лондон, она уже четыре раза встречалась с королевой.

"Я подарила ей букет цветов и торт в виде короны", — рассказывает она с нескрываемой гордостью.

Маргарет надеется, что юбилейные торжества увенчаются успехом для королевы.

"Я желаю ей счастливо провести время с семьей (…) и немного передохнуть, потому что она так много работает", — говорит Маргарет.

Напомним, в Лондоне начались четырехдневные празднования по случаю Платинового юбилея Елизаветы II.