Британка зібрала найбільшу у світі колекцію речей, присвячену королівській родині (відео)

У колекції — понад 12 тисяч предметів, починаючи від чашок та закінчуючи картинами.

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78-річна мешканка Вемблі, на північному заході Лондона, Маргарет Тайлер зібрала понад 12 тисяч предметів, пов'язаних із британською королівською сім'єю, починаючи від чашок і закінчуючи картинами та статуетками, повідомляє Euronews.

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Свою колекцію жінка продемонструвала ЗМІ з нагоди 70-річного ювілею правління королеви, запросивши журналістів на "Будинок спадщини", перетворений на справжній музей. Вона зустріла гостей у піджаку Union Jack, а біля її житла красувалися два садові гноми в образі королеви Єлизавети II.

"Чудово, що королева провела на троні 70 років. Єдине, що мене засмучує, це те, що принца Філіпа тут немає", — сказала вона.

За її словами, вона купує все, що їй подобається, головне, щоб це стосувалося монаршого сімейства. Дійшло до того, що діти Маргарет забороняють їй заходити в інтернет, щоб вона знову не витратила багато грошей.

Колекція займає п'ять кімнат її будинку. Одна з них повністю присвячена принцесі Діані. Наприклад, на стелі намальовано портрет "Леді Ді".

"Це була непроста робота, тому що ти весь час тримаєш руку в повітрі, тобі завжди треба відпочивати", — каже Маргарет.

Полюючи королівські реліквії, місис Тайлер не втрачає можливості зустрітися з королівською сім'єю. Починаючи з 19 років, коли вона переїхала з Герефордшир на заході Англії до Лондона, вона вже чотири рази зустрічалася з королевою.

"Я подарувала їй букет квітів і торт у вигляді корони", — розповідає вона з неприхованою гордістю.

Маргарет сподівається, що ювілейні урочистості увінчаються успіхом для королеви.

"Я бажаю їй щасливо провести час із сім'єю (...) і трохи перепочити, тому що вона так багато працює", — каже Маргарет.

Нагадаємо, в Лондоні розпочалися чотириденні святкування з нагоди Платинового ювілею Єлизавети II.