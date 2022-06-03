Благие вести на пороге. Астро-прогноз для Украины на первую половину июня 2022

Украинцы в последнее время часто обращаются к астрологии и спрашивают, чего ожидать от завтрашнего дня.

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Начало июня несет для Украины стремительные изменения из-за положения планет на небе. Астролог Ольга Медвецкая рассказала, чего украинцам ожидать с первых дней июня 2022.

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В первых числах июня Луна перешла в знак Рака. Такая позиция мотивирует людей к самоанализу, исследованию своих переживаний и эмоций, подсознательным реакциям и поиску душевного комфорта.

В настоящее время очень важно удовлетворять свои базовые потребности (есть, спать и т.п.). Ведь если вы не будете слушаться своего организма – у вас повысится капризность, вам захочется "на ручки", чтобы кто-нибудь пожалел вас. А если рядом не будет нужного человека, придется жалеть самого себя.

Также у Луны будет напряженный аспект с Юпитером и Марсом, поэтому могут возникать истерики и скандалы. Во избежание этого стоит найти альтернативный способ снизить напряжение, например, заняться спортом.

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По словам Ольги, 2 июня 2022 Меркурий останавливается и со следующего дня начинает набирать скорость в прямом движении.

"Что это значит для Украины? Что в ближайшие дни наконец-то начнут "размораживаться" реальные поставки оружия, а разговоры о целесообразности такой поддержки в конце концов будут решены. Решится ли на такие действия Германия — вряд ли это будет в ближайшее время. Но что касается других союзников, то они перестанут медлить и наконец-то начнут не словом, а делом помогать", — обещает эксперт.

Также Ольга Медвецкая прокомментировала возможность утверждения шестого пакета санкций против России, отметив, что это решение не за горами. Действительно, послы Евросоюза утвердили решение о новых санкциях против РФ, включая нефтяное эмбарго.

"Также важно сейчас то, что начнется тенденция к снижению напряжения на линии фронта из-за активных наступлений противника, которые были характерны последние 2 недели — они начнут терять силу натиска", — отметила Ольга.

Тем временем 3 июня 2022 люди будут чувствовать чувствительность и уязвимость, им будет хотеться остаться дома и не выходить в общество.

"К тому же еще и может потянуть на всеобщее недовольство, мрачное настроение и колючие замечания, когда вас вообще никто не спрашивал о вашем мнении", — рассказала Медвецкая.

А с 18:15 до 21:38 следует не принимать важных решений и не планировать чего-либо глобального, ведь в это время Луна будет без курса (ЛБК), после чего перейдет в знак Льва, который заставит людей захотеть "сверкнуть", поэтому вечером можно подготовиться к своему яркому выходу.

"Неплохие новости, которые все ждут, уже подкрадываются к нам😉💛💙", — заключила астролог.

Ранее Фокус писал о прогнозе Ольги Медвецкой для Украины во время соединения Марса и Юпитера.