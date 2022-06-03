Хороші новини на порозі. Астропрогноз для України на початок червня 2022

Українці останнім часом часто звертаються до планет та запитують, чого чекати від завтрашнього дня.

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Початок червня несе для України стрімкі зміни через положення планет у небі. Астролог Ольга Медвецька розповіла, чого українцям очікувати від перших днів червня.

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У перших числах червня Місяць перейшов у знак Раку. Така позиція схиляє людей до самоаналізу, дослідження своїх переживань та емоцій, підсвідомих реакцій та пошуку душевного комфорту

У цей час дуже важливо задовольняти свої базові потреби (їсти, спати тощо). Адже якщо ви не слухатиметесь свого організму — у вас підвищиться примхливість, вам захочеться "на ручки", щоб хтось пожалів вас. А якщо поруч не буде необхідної людини, доведеться жаліти самого себе.

Також у Місяця буде напружений аспект з Юпітером та Марсом, то ж можуть виникати істерики та скандали. Для уникнення цього варто знайти альтернативний спосіб зменшити напругу, наприклад, зайнятися спортом.

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За словами Ольги, 2 червня 2022 Меркурій зупиняється і з наступного дня починає набирати швидкість у прямому русі.

"Що це означає для України? Що найближчими днями нарешті почнуть "розморожуватися" реальні поставки зброї, а балачки про доцільність такої підтримки врешті-решт будуть вирішені. Чи зважиться на такі дії Німеччина — навряд це буде найближчим часом. Але що стосується інших союзників, то вони перестануть зволікати і нарешті почнуть не словом, а ділом допомагати", — обіцяє експертка.

Також Ольга Медвецька прокоментувала можливість затвердження шостого пакету санкцій проти Росії і зазначила, що це рішення не за горами. І справді, посли Євросоюзу затвердили рішення про нові санкції проти РФ, включаючи нафтове ембарго.

"Також важливим зараз є те, що почнеться тенденція до зниження напруження на лінії фронту через активні наступи противника, що були характерними останні 2 тижні — вони почнуть втрачати силу натиску", — зазначила Ольга.

Тим часом 3 червня 2022 люди відчуватимуть чутливість та вразливість, їм хотітиметься залишитися вдома та не виходити у суспільство.

"До того ж ще й може потягнути на загальне невдоволення, похмурий настрій та колючі зауваження, коли вас взагалі ніхто не питав про вашу думку", розповіла Медвецька.

А з 18:15 до 21:38 варто не приймати важливих рішень та не планувати чогось глобального, адже в цей час Місяць буде без курсу (МБК), після чого перейде в знак Лева, який змусить людей захотіти "сяйнути", тому ввечері п'ятниці можете підготуватися до свого яскравого виходу.

"Непогані новини, яких всі чекають вже підкрадаються до нас😉💛💙", — насамкінець зазначила астрологиня.

Раніше Фокус писав про прогноз Ольги Медвецької для України в час поєднання Марса та Юпітера.