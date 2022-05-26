Над Україною нависла небезпека до початку червня. Що несе поєднання Марса та Юпітера

Поєднання цих планет є доволі небезпечним та може викликати загрозу ескалації конфліктів.

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Над Україною до червня 2022 нависла велика небезпека. За словами астрологині Ольги Медвецької, багато що зараз вирішуватиме Меркурій.

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З 22 травня по 6 червня 2022 відбувається з'єднання Марса з Юпітером. І це поєднання планет є доволі небезпечним.

"Висока вірогідність ескалації конфлікту, нової хвилі збільшення жорстокості та насилля", — зазначила Медвецька.

Проте з десятих чисел червня планети повертатимуться на свої звичні позиції і загроза по трохи мине.

Також астрологиня пригадала, що підписання американським президентом закону про ленд-ліз відбулося 9 травня, коли Меркурій вже майже стояв на місці перед його розверненням у напрямку ретроградності.

"У той день ця, зазвичай швидка і динамічна планета, рухалася зі швидкістю, що становила приблизно 5% від звичайної її швидкості. До того ж Місяць був без курсу у 12 домі — це дає закулісні ігри та інтриги. Чому нам тут так важливий саме Меркурій? Короткий лікбез: Меркурій керує усіма бюрократичними питаннями, документами, логістикою, а також спілкуванням", — пише Ольга Медвецька.

[ + – ] Ольга Медвецька про майбутнє України на найближчі тижні

Ольга нагадала, що через кілька днів після підписання закону про ленд-ліз, американський сенатор Ренд Пол заблокував надання Україні військової допомоги без виконання його вимог. Через це процес ухвалення рішення затягнувся ще на кілька днів.

"Нарешті все прийнято. Але цього затягування можна було уникнути. І кожен день, а тим більше тиждень зараз дуже важливі", — пише астрологиня, нагадуючи, що з кінця травня до перших днів червня 2022 відбувається поєднання Марса (планета воєн) та Юпітера, яке може спровокувати значне загострення конфліктів та агресії.

Проте не все так критично, Меркурій 3 червня 2022 повернеться на свою звичну позицію.

[ + – ] Підписання американським президентом закону про ленд-ліз відбулося 9 травня, коли Меркурій вже майже стояв на місці перед його розверненням у напрямку ретроградності

"Кілька днів оговтається і описані вище справи підуть легше(приблизно з 10.06)", — зазначає Медвецька.

Зокрема експертка з мови планет радить лідерам Швеції та Фінляндії не ухвалювати важливих рішень (щодо вступу до НАТО) без поради кваліфікованого астролога, аби не повторити помилок Джо Байдена.

"Мораль цього аналізу така — на себе надійся, але з астрологією звіряйся", — сказала на закінчення свого прогнозу Ольга Медвецька.

Нагадаємо, коли в Україні врешті настане мир, за версією одного впливового астролога.

Також Фокус писав про транзит Юпітера по Овну, який неабияк позначиться на долі всіх українців. Юпітер, переміщаючись по Овну, захищає всіх, хто переживає соціальну несправедливість. Він допомагає здобути перемогу над ворогами та агресивними людьми