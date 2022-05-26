Над Украиной нависла опасность до начала июня. Что несет соединение Марса и Юпитера

Соединение этих планет довольно опасное и может вызвать угрозу эскалации конфликтов.

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Над Украиной до июня 2022 нависла большая опасность. По словам астролога Ольги Медвецкой, многое сейчас будет решать Меркурий.

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С 22 мая по 6 июня 2022 происходит соединение Марса с Юпитером. И этот союз планет довольно опасный.

"Высокая вероятность эскалации конфликта, новой волны увеличения жестокости и насилия", — отметила Медвецкая.

Однако с десятых чисел июня планеты будут возвращаться на свои привычные позиции и угроза понемногу пройдет.

Также астролог вспомнила, что подписание американским президентом закона о ленд-лизе состоялось 9 мая, когда Меркурий уже почти стоял на месте перед его разворотом в направлении ретроградности.

"В тот день эта, обычно быстрая и динамичная планета, двигалась со скоростью, которая составляла примерно 5% от обычной ее скорости. К тому же Луна была без курса в 12 доме — это дает закулисные игры и интриги. Почему нам здесь так важный именно Меркурий? Короткий ликбез: Меркурий руководит всеми бюрократическими вопросами, документами, логистикой, а также общением", — пишет Ольга Медвецкая.

[ + – ] Ольга Медвецкая о будущем Украины на ближайшие недели

Ольга напомнила, что через несколько дней после подписания закона о ленд-лизе, американский сенатор Рэнд Пол заблокировал предоставление Украине военной помощи без выполнения некоторых требований. Поэтому процесс принятия решения затянулся еще на несколько дней.

"Наконец-то все принято. Но этой затяжки можно было избежать. И каждый день, а тем более недели сейчас очень важны", — пишет астролог, напоминая, что с конца мая до первых дней июня 2022 происходит соединение Марса (планета войн) и Юпитера, оно может спровоцировать значительное обострение конфликтов и агрессии.

Однако не все так критично, Меркурий 3 июня 2022 вернется на свою привычную позицию.

[ + – ] Подписание американским президентом закона о ленд-лизе состоялось 9 мая, когда Меркурий уже почти стоял на месте перед его разворотом в направлении ретроградности

"Несколько дней оправится и описанные выше дела пойдут легче (примерно с 10.06)", — отмечает Медвецкая.

В частности, эксперт по языку планет советует лидерам Швеции и Финляндии не принимать важных решений (по вступлению в НАТО) без совета квалифицированного астролога, чтобы не повторить ошибок Джо Байдена.

"Мораль этого анализа такова — на себя надейся, но с астрологией сверяйся", — сказала в заключение своего прогноза Ольга Медвецкая.

Напомним, когда в Украине наконец-то наступит мир, по версии одного влиятельного астролога.

Также Фокус писал о транзите Юпитера по Овну, который сильно скажется на судьбе всех украинцев. Юпитер, перемещаясь по Овну, защищает всех, кто испытывает социальную несправедливость. Он помогает одержать победу над врагами и агрессивными людьми