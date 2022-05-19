Победа близко. Что принесет Украине счастливый транзит Юпитера по Овну

По прогнозам астрологов, мир в Украине наступит до конца октября, благодаря удачному соединению планет.

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С 11 мая по 27 октября 2022 года Юпитер — планета благодетель, которая отвечает за традиции, мораль, справедливость — входит в знак зодиака Овен. Это знак скорости, движения, воинственности. Юпитер, перемещаясь по Овну, защищает всех, кто переживает социальную несправедливость. Планета помогает одержать победу над врагами, агрессивными людьми. Если кто-то задумал причинить зло, вне зависимости от масштаба, потерпит поражение. Транзит Юпитера по Овну принесет Украине благоприятные перемены. Такой прогноз дает астролог Марина Скади.

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Агрессор всегда проигрывает

По словам эксперта, с 25 мая по 5 июля 2022 года по Овну движется Марс и максимально активизирует благоприятные влияния Юпитера. Это будет время явного успеха для тех, кто защищается и борется за свою свободу. Полномасштабное военное вторжение России в Украину будет подавлено, благодаря воодушевлению украинских воинов. Первые яркие результаты увидим в июне 2022 года, это будет исторический для нашей страны, горячий период. События получат продолжение в первой половине 2023 года, когда Юпитер снова вернется в знак Овна на пять месяцев с 21 декабря в 2022 года. Происходящие изменения и начинания при транзите Юпитера по Овну окажутся позитивными для Украины.

Марина Скади отмечает, что транзит Юпитера по Овну расширит для Украины возможности взаимовыгодного сотрудничества с другими странами. А международное сообщество будет оказывать нашей стране необходимую помощь для борьбы с российской агрессией. Это касается военной помощи, вооружения, современной технике.

Агрессор всегда проигрывает. Украина защищается от военной агрессии России, просит помощи у других стран и получает. Этому способствует положительные влияния транзиту Юпитера в Овне. Планета благоволит всем, кто нуждается в защите и наказывает всех, кто поступает агрессивно. Разрушает, пытаясь подавить традиции, культуру и язык народа. Цель Юпитера в Овне поддерживать социальный мир. Попытки России уничтожить украинскую нацию ник чему не приведут. Так что уже к концу октября можно ожидать полного освобождения.

Также Юпитер в Овне способствует быстрому решению проблем, юридически делам, открывает возможности, позволяющие начать новую жизнь. Поэтому те, кто вынужденно уехал из Украины, смогут благополучно решить все возникающие сложности с документами. Украинских беженцев примут в правовую систему государства, куда они эмигрировали. Они получат быстрый доступ к рынку труда, образованию. Даже те, кто не могли по разным причинам уехать из своей страны в мирное время, благодаря транзиту Юпитера по Овну получат возможность быстро интегрироваться в новый социум другой страны. Для этого важно быстро реагировать, учить язык.

2023 год — счастливый для Украины

С 16 мая по 27 октября 2022 год и с 21 декабря по 16 мая 2023 года решат целый ряд глобальных проблем, что приведет к справедливому перераспределению влияния и ресурсов в мире, говорит Марина Скади. Украина в этом процессе сыграет ключевую роль и займет достойное место среди европейских стран.

После Овна Юпитер будет в знаке зодиака Телец. Украина находится под влиянием именно этого знака. Соответственное с 16 мая 2023 года, когда планета большого счастья Юпитер на год войдет в знак Тельца, это астрологическое событие принесет нашей стране процветания.

Так как затмения в ближайшие два года проходят по оси Телец-Скорпион, а в знак Тельца Юпитер войдет 16 мая 2023 года, то в скором времени в Украину придет спокойствие, а жизнь будет комфортной и счастливой. Люди будут возвращаться в страну и возрождать высокий уровень национальной культуры.

Фокус ранее рассказывал, кому из представителей знаков зодиака повезет до конца мая. Также Фокус писал о том, когда в Украине наступит мир, согласно прогнозам астрологов.