Перемога близько. Що принесе Україні щасливий транзит Юпітера по Овну

За прогнозами астрологів, мир в Україні настане до кінця жовтня завдяки вдалому поєднанню планет.

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З 11 травня по 27 жовтня 2022 року Юпітер — планета благодійник, яка відповідає за традиції, мораль, справедливість — входить у знак зодіаку Овен. Це знак швидкості, руху, войовничості. Юпітер, переміщаючись по Овну, захищає всіх, хто переживає соціальну несправедливість. Планета допомагає здобути перемогу над ворогами, агресивними людьми. Якщо хтось задумав заподіяти зло, незалежно від масштабу, зазнає поразки. Транзит Юпітера по Овну принесе Україні сприятливі зміни. Такий прогноз надає астролог Марина Скаді.

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Агресор завжди програє

За словами експертки, з 25 травня по 5 липня 2022 року по Овну рухається Марс і максимально активізує сприятливі впливи Юпітера. Це буде час явного успіху для тих, хто захищається та бореться за свою свободу. Повномасштабне воєнне вторгнення Росії в Україну буде придушене завдяки натхненню українських воїнів. Перші яскраві результати побачимо в червні 2022 року, це буде історичний для нашої країни гарячий період. Події отримають продовження в першій половині 2023 року, коли Юпітер знову повернеться на знак Овна на п'ять місяців з 21 грудня 2022 року. Зміни та починання, що відбуваються за транзиту Юпітера по Овну, виявляться позитивними для України.

Марина Скаді зазначає, що транзит Юпітера по Овну розширить для України можливості взаємовигідного співробітництва з іншими країнами. А міжнародна спільнота надаватиме нашій країні необхідну допомогу для боротьби з російською агресією. Це стосується військової допомоги, озброєння, сучасної техніки.

Агресор завжди програє. Україна захищається від військової агресії Росії, просить допомоги в інших країнах та отримує. Цьому сприяє позитивний вплив транзиту Юпітера в Овні. Планета благоволить всім, хто потребує захисту і карає всіх, хто чинить агресивно. Руйнує, намагаючись придушити традиції, культуру та мову народу. Мета Юпітера в Овні — підтримувати соціальний світ. Спроби Росії знищити українську націю нічого не приведуть. Тож уже до кінця жовтня очікують на повне звільнення.

Також Юпітер в Овні сприяє швидкому розв'язанню проблем, юридичних справ, відкриває можливості, що дозволяють розпочати нове життя. Тому ті, хто вимушено виїхав з України, зможуть щасливо вирішити всі складнощі з документами. Українських біженців візьмуть у правову систему держави, куди вони емігрували. Вони отримають швидкий доступ до ринку праці, освіти. Навіть ті, хто не могли з різних причин виїхати зі своєї країни у мирний час, завдяки транзиту Юпітера Овном матимуть можливість швидко інтегруватися в новий соціум іншої країни. Для цього важливо швидко реагувати, вивчати мову.

2023 рік — щасливий для України

З 16 травня по 27 жовтня 2022 року та з 21 грудня по 16 травня 2023 року розв'яжуть цілу низку глобальних проблем, що призведе до справедливого перерозподілу впливу та ресурсів у світі, каже Марина Скаді. Україна в цьому процесі відіграє ключову роль та займе гідне місце серед європейських країн.

Після Овна Юпітер буде у знаку зодіаку Телець. Україна під впливом саме цього знака. Відповідна з 16 травня 2023 року, коли планета великого щастя Юпітер на рік увійде на знак Тельця, ця астрологічна подія принесе нашій країні процвітання.

Оскільки затемнення протягом найближчих двох років проходять по осі Телець-Скорпіон, а на знак Тельця Юпітер увійде 16 травня 2023 року, то незабаром в Україну прийде спокій, а життя буде комфортним і щасливим. Люди повертатимуться в країну та відроджуватимуть високий рівень національної культури.

Фокус раніше розповідав, якого з представників знаків зодіаку пощастить до кінця травня. Також Фокус писав про те, коли в Україні настане мир, за прогнозами астрологів.