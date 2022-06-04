Бывшая помощника Зеленского вышла замуж за экс-министра (фото)

Избранник Юлии Мендель ушел на фронт. Поэтому праздновать знаменательное событие пара будет после того, как наступит мир.

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Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель 4 июня 2022 года стала женой бывшего исполняющего обязанности министра экономики Украины Павлом Кухтой.

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О том, что пара обменялась кольцами Мендель сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала фотографию, в комментарии к которой написала, что четвертое число – это к счастью. Но сам праздник состоится уже после того, как в Украине настанет мир.

[ + – ] О том, что пара обменялась кольцами Мендель сообщила на своей странице в Instagram Фото: Instagram

Роспись прошла не в праздничном одеянии, а в обычных футболках и джинсах, сообщает УНИАН.

Теперь уже муж Мендель, Павел Кухта является украинским экономистом, политиком и общественным деятелем. В 2019-2020 годах он был первым заместителем министра экономики Украины, а в марте 2020 года стал временно исполняющим обязанности министра. 36-летний муж Юлии Мендель в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Голос", но снял свою кандидатуру с регистрации. Павел Кухта уже был в браке и у него есть дочь.

[ + – ] Роспись прошла не в праздничном одеянии, а в обычных футболках и джинсах Фото: 24 Канал

После нападения России на Украину, Кухта пошел добровольцем на фронт и сделал предложение Мендель вскоре после начала войны, сообщает 24 канал.

Мендель показала фотографию на которой она с мужем демонстрируют свидетельство о браке, а также какие они выбрали кольца для регистрации. О том, что у нее есть загадочный возлюбленный Мендель уже упоминала несколько раз, но не говорила кто это и не рассказывала подробно об этих отношениях.

[ + – ] Мендель показала фотографию на которой она с мужем демонстрируют свидетельство о браке Фото: 24 Канал

Что касается Юлии Мендель, она стала пресс-секретарем Зеленского 3 июня 2019 года. Тогда она обошла в конкурсе примерно 4 тысячи потенциальных кандидатов на должность. Но уже в мае 2021 года Юлия Мендель уволилась с занимаемой должности.

[ + – ] Медлель показала какие они с мужем выбрали кольца для регистрации Фото: 24 Канал

Как уже писал Фокус, в декабре 2021 года, Юлия Мендель прокомментировала слухи о беременности и романе с президентом Владимиром Зеленским. Тогда Мендель заявила, что слухи о романе были атакой на семью Зеленских.