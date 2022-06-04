Колишня помічниця Зеленського одружилася з ексміністром (фото)

Обранець Юлії Мендель пішов на фронт. Тому святкуватиме знаменну подію пара після того, як настане мир.

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Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель 4 червня 2022 року стала дружиною колишнього виконавця обов'язків міністра економіки України Павла Кухти.

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Про те, що пара обмінялася обручками, Мендель повідомила на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала фотографію, у коментарі до якої написала, що четверте число — це на щастя. Але саме свято відбудеться вже після того, як в Україні настане мир.

[ + – ] Про те, що пара обмінялася обручками, Мендель повідомила на своїй сторінці в Instagram Фото: Instagram

Розпис пройшов не у святковому одязі, а у звичайних футболках та джинсах, повідомляє УНІАН.

Тепер уже чоловік Мендель, Павло Кухта, є українським економістом, політиком та громадським діячем. У 2019-2020 роках він був першим заступником Міністра економіки України, а в березні 2020 року став тимчасово виконувачем обов'язків Міністра. 36-річний чоловік Юлії Мендель у 2019 році балотувався до Верховної Ради від партії "Голос", але зняв свою кандидатуру з реєстрації. Павло Кухта вже був у шлюбі і має доньку.

[ + – ] Розпис пройшов не у святковому одязі, а у звичайних футболках та джинсах Фото: 24 Канал

Після нападу Росії на Україну Кухта пішов добровольцем на фронт і зробив пропозицію Мендель невдовзі після початку війни, повідомляє 24 канал.

Мендель показала фотографію, на якій вона з чоловіком демонструють свідоцтво про шлюб, а також які вони вибрали каблучки для реєстрації. Про те, що в неї є загадковий коханий, Мендель вже згадувала кілька разів, але не говорила, хто це і не розповідала докладно про ці стосунки.

[ + – ] Мендель показала фотографію, на якій вона з чоловіком демонструють свідоцтво про шлюб Фото: 24 Канал

Щодо Юлії Мендель, вона стала прессекретаркою Зеленського 3 червня 2019 року. Тоді вона обійшла у конкурсі приблизно 4 тисячі потенційних кандидатів на посаду. Але вже у травні 2021 року Юлія Мендель звільнилася з посади.

[ + – ] Медлель показала які вони з чоловіком вибрали обручки для реєстрації Фото: 24 Канал

Як уже писав Фокус, у грудні 2021 року Юлія Мендель прокоментувала чутки про вагітність і роман з президентом Володимиром Зеленським. Тоді Мендель заявила, що чутки про роман були атакою на сім'ю Зеленських.