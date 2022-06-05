Королева Елизавета пригласила на чай мишку Паддингтона (видео)

96-летняя королева показала, какие лакомства носит в своей сумочке.

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Королева Великобритании Елизавета Вторая, которая в этом году празднует свой Платиновый юбилей пребывания на престоле, пригласила на чаепитие известного мультяшного персонажа — мишку Паддингтона. Фото и видео распространяют официальные страницы британских роялов.

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96-летнюю королеву Елизавету пришел поздравить с Платиновым юбилеем сам мишка Паддингтон — любимец детей со всего мира.

В то время как за окном проходит парад в честь юбилея правления Елизаветы Второй, она в сине-желтом платье вместе с Паддингтоном попивает чай с мармеладными сэндвичами.

[ + – ] Королева Елизавета и медвежонок Паддингтон

"Мармеладный сэндвич, Ваше Величество? Королева и Медвежонок Паддингтон устраивают платиновую вечеринку во дворце", — подписали изображение монарха с мишкой на Instagram-странице королевского двора.

Малыш Паддингтон предложил юбилярше съесть знаменитый мармеладный сэндвич, который он хранит в своей шляпе, на что Ее Величество открыла свою сумочку и показала, что всегда носит с собой сладости.

[ + – ] Необычное чаепитие в Букингемском дворце

Медвежонок Паддингтон – символ английской литературы. Он так понравился британцам, что киоски с сувенирной продукцией с его изображением есть по всей стране.

Напомним, королева Елизавета отмечает 70-летие своего пребывания на престоле. Праздничные мероприятия расписаны на несколько дней. А на одно из мероприятий юбилярша пришла в уникальной брошке.

Также Фокус писал о платье Елизаветы Второй для коронации 70 лет назад. Оно усыпано тысячами бриллиантов.